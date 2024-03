Wechselhaftes Wetter Regen, Sonne und Saharastaub: So wird das Oster-Wetter

Das Wetter bleibt in der Kar- und Osterwoche so unbeständig wie schon in den vergangenen Tagen. Der Deutsche Wetterdienst sagt für das ganze Land einen Mix aus Sonne, Wolken, Regen und Saharastaub bei insgesamt milden Temperaturen voraus. Das sind die Aussichten.