Regen, Sonne und Saharastaub: So wird das Oster-Wetter

1 Ein mit einem Hasenmotiv bedrucktes Porzellan-Osterei hängt im Regen in Hessen vor einem Hauseingang. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Das Wetter bleibt in der Kar- und Osterwoche so unbeständig wie schon in den vergangenen Tagen. Der Deutsche Wetterdienst sagt für das ganze Land einen Mix aus Sonne, Wolken, Regen und Saharastaub bei insgesamt milden Temperaturen voraus. Das sind die Aussichten.









Link kopiert



Die Menschen in Deutschland können sich auf milde Temperaturen am langen Osterwochenende freuen. Es wird aber wechselhaft. Meteorologe Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach sagt für Ostern Regen und Wind, mancherorts auch Sonnenschein voraus.