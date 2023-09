Der neue Kulturerlebnispfad und Premiumwanderweg wird am Sonntag, 24. September, offiziell eingeweiht. Die Einweihungsfeier beginnt um 9 Uhr beim Startpunkt des Wanderweges bei der Eschachbrücke im Einfahrtsbereich zu den Kulturfabrik-Parkplätzen.

Gewandert wird zunächst das Teilstück bis zum Sinkinger Taubenmarkt, wo eine Pause vorgesehen ist. Wer die ganze, rund 13 Kilometer lange abwechslungsreiche Strecke mitten durch die Natur und das Landschaftsschutzgebiet Teufental kennenlernen möchte, kann vom Taubenmarkt aus unter Führung von Walter Kubas weiterwandern bis zurück zum Ausgangspunkt an der Eschachbrücke.

An der Eröffnungsfeier um 9 Uhr wird neben Walter Kubas auch Bürgermeister Martin Ragg teilnehmen. Kubas und dessen Team hoffen auf viele Teilnehmer. Sie haben in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt ein monatelanges immenses Arbeitspensum hinter sich. Damit verbunden waren viele Umplanungen, unzählige Gespräche mit Landratsamt, Grundstückseigentümern sowie Vertretern des Schwarzwaldvereins und des Deutschen Wandervereins. Zudem wurden weit über 200 Hinweisschilder entlang der Strecke installiert.

Der Startpunkt

Der Start und Zielpunkt befindet sich an der Eschachbrücke bei der Kulturfabrik. Dort ist eine große Einstiegstafel, auf der Wanderern der weitere Streckenverlauf und die entlang der Strecke befindlichen Attraktionen erläutert werden.

Dazu zählen unter anderem der vogelkundliche Lehrpfad, der Eschach-Pfad, der Serpentinenweg, die Erinnerungstafel an die Niedereschacher Uhrenfabriken, das Römerbad, der römische Gutshof, die Sinkinger Kapelle mit der schwarzen Madonna, das Backhaus, der Taubenmarkt, der Teufensee inmitten des reizvollen Landschaftsschutzgebietes, die Horgener Mariengrotte sowie die dortige Wassertretstelle.

Der Streckenverlauf

Vom Startpunkt aus führt der Premium-Wanderweg zum Eschachpfad über den Serpentinenweg zum Einstiegspunkt des Römerpfades, dann zum Römerbad und zum römischen Gutshof nach Sinkingen. Von dort geht es über die Stiegelegasse wieder zurück ins Teufental, vorbei am Teufensee inmitten des Landschaftsschutzgebietes Teufental in Richtung Flözlinger Gemarkung und von dort zur Wassertretstelle und der Mariengrotte in Horgen dann wieder nach Niedereschach.