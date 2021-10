1 Neue Wanderwege gibt es demnächst in Niedereschach. Foto: © lily – stock.adobe.com

Walter Kubas hat eine neue Passion gefunden: Er erkundet schöne Orte und Wanderwege in nächster Nähe. Orte, die viele Einheimische längst aus dem Blick verloren haben. Jetzt stellte er ein Projekt vor – einen Wanderweg, den er Taubenmarktpfad nennt.















Link kopiert

Niedereschach - Nach dem großen Erfolg mit der Erstellung seiner Broschüre "Natur- und Kulturstätten in der Gesamtgemeinde" stellte Kubas im Gemeinderat sein neues Projekt vor. Unterstützt wurde Kubas dabei von Michael Braun, dem Leiter Wirtschaftsförderung und Tourismus beim Landratsamt, und dessen Mitarbeiterin Daniela Bailer.

Gemeinde beantragt Einrichtung

Die Gemeinde hat auf Vorschlag von Kubas beim Landratsamt die Einrichtung zweier Kulturpfade beantragt. Mit einer Bezuschussung durch den Landkreis könne gerechnet werden, so die erfreuliche Mitteilung von Ragg.

Neben einem "Weg Süd", der noch in Erarbeitung ist, stellte Kubas mit dem "Weg West", von ihm auch als Taubenmarktpfad bezeichnet, den ersten Teil des Projektes vor. Kubas erläuterte den Verlauf und die Sehenswürdigkeiten entlang des geplanten Wanderwegs.

Der von Kubas erarbeitete Taubenmarktpfad oder auch Pilgerweg zur schwarzen Madonna von Sinkingen, hat eine Länge von 13 Kilometern, bei einem Höhenunterschied von 174 Metern und ist in der Zeit von dreieinhalb Stunden zu bewältigen.

Start ist beim Glockenspiel

Mit Start beim Glockenspiel am Rathaus, führt der Pfad an der Kulturfabrik und dem Bereich Ortskernsanierung mit den Erinnerungstafeln an die ehemaligen Niedereschacher Uhrenfabriken und am Betreuten Wohnen vorbei entlang der Eschach, über einen Jahrzehnte alten Pfad durch einen für den Schwarzwald eigentlich ungewöhnlichen Laubwald, wo ein Eschachplatz mit einer Sitzbank eingerichtet wird. Über den von der Patenkompanie wieder instandgesetzten Serpentinenweg geht es hoch und dann über den Schloßhof an der Fischbacher Straße und über das Bubenholz am Römerbad und am römischen Gutshof vorbei nach Sinkingen, mit Ausblicken bis Weiler und ins Glasbachtal. Von dort für die Strecke bis zur Marienwallfahrtskapelle zur "Schwarzen Madonna".

Einer von 24 in der BRD

"Lediglich 24 Orte mit einer schwarzen Madonna gibt es in ganz Deutschland, also eine echte Rarität", so Kubas. Die nächsten Stationen sind Taubenmarkt und das Backhäusle aus dem Jahr 1646, bevor der Weg über den Teufensee Richtung Horgen über die Wassertretstelle mit Mariengrotte und über die Teufentalbrücke zurück nach Niedereschach führt.

Man freue sich seitens seiner Behörde, nun auch die beiden geplanten neuen Wege in Niedereschach mit in die aktuellen Broschüren aufnehmen zu können, so Michael Braun. Denn nicht nur für Wanderbegeisterte und Naturfreunde, sondern auch für die Wirtschaft und Gastronomie seien solche ausgewiesenen Rad- und Wanderwege von großer Bedeutung.

Kosten von nahezu 6000 Euro

Die einmaligen Kosten für Planung und Beschilderung liegen bei insgesamt 5634 Euro. Zusätzlich schlage die Zertifizierung als Qualitätsweg mit 2000 Euro zu Buche. Der Zuschuss des Landkreises für Planungs- und Beschilderungskosten beliefe sich auf 4000 Euro und für die Zertifizierung auf 2000 Euro, also 6000 Euro insgesamt.

Vor diesem Hintergrund sprach sich der Gemeinderat einstimmig für die Umsetzung des Projektes aus.