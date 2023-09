Bürgermeister Markus Tideman und seine Mitarbeiter durften am Freitagvormittag zum symbolischen Spatenstich für den Bau des neuen Waldkindergartens beim Rohrdorfer Sportgelände einladen.

Im Frühjahr 2021 machte man sich zum ersten Mal im Gemeinderat über dieses Projekt Gedanken und bereits zweieinhalb Jahre später startete die Umsetzung. Eine Zeitschiene, die auf kommunaler Ebene nahezu einen Rekord darstellte.

Im ersten Schritt stellte die Eutinger Architektin und pädagogische Fachkraft, Magdalena Wunderlich, die im Team vom Baiersbronner Büro »Asal Architekten« arbeitet, 2021 dem Gemeinderat die Grundlage für ihr Schutzhütten-Konzept vor. Sie hatte sich bereits bei ihrem Studium mit dem Themenbereich „Waldkindergarten“ beschäftigt und ihre Masterarbeit im Eutinger Rathaus vorgestellt.

Eins drei Varianten

Für ihre Präsentation hatte sie damals drei verschiedene Varianten für die Schutzhütten ausgearbeitet. Als Alternativen standen entweder Bauwagen, eine neu zu erstellende, separate Schutzhütte oder ein Anbau an das bestehende Sportheim zur Diskussion. Alle drei Varianten wurden abgelehnt und man entschied sich letztendlich für einen dreigeteilten Neubau, bei dem durch eine Terrasse die einzelnen Bauteile fest miteinander verbunden sind und so eine Art offene Einheit bilden.

Damit man sich vorstellen kann wie der Waldkindergarten mal aussieht, brachte die Planerin Magdalena Wunderlich vier Skizzen mit zum Spatenstich Foto: Morlok

Aus einem Waldkindergarten im ursprünglichen Sinn wurde letztendlich ein „Luxuskindergarten im Wald“, wie einige Gemeinderäte das Projekt kritisch bezeichneten.

20 Plätze entstehen

20 neue Kindergartenplätze entstehen nun vor den Toren Rohrdorfs und die Gemeinde lässt sich dieses innovative Projekt rund 800.000 Euro (netto, ohne Außenanlage) kosten. „Aus dem Ausgleichstock bekommen wir 90.000 Euro Fördergeld“, freute sich Bürgermeister Tideman. In seinem kurzen Grußwort erinnerte Tideman daran, dass Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger die Baugenehmigung für diesen Waldkindergarten am 26. April zur offiziellen Verabschiedung von Alt-Bürgermeister Armin Jöchle als Gastgeschenk mitbrachte und er selbst bei seiner ersten Gemeinderatssitzung am 13. Juni 2023 schon die ersten Gewerke vergeben durfte.

Zehn Monate Bauzeit

Circa zehn Monate sind nun als Bauzeit eingeplant und wenn alles glatt läuft, kann man Anfang bis Mitte Juni 2024 die Einweihung feiern, so der Zeitplan, den die Gemeinde bekanntgab.

Beim Spatenstich, zu dem neben der Architektin auch ihr Chef Jochen Asal aus Baiersbronn sowie einige Vertreter der am Bau beteiligten Fachfirmen vorbeischauten, wunderte man sich, wie weit der erste Bauabschnitt schon vorangeschritten ist. „Am Dienstag wurde der Kran gestellt“, wusste Bauamtsleiter Thorsten Riedschy, und Mitarbeiter der Eutinger Baufirma Scherer haben in dieser kurzen Zeit schon einiges an Erde umgegraben und planiert. „Ich dachte, hier wäre noch grüne Wiese und habe gestaunt, als ich den Baufortschritt sah“ zeigte sich Tamara Teufel, bei der Gemeindeverwaltung unter anderem zuständig für das Kindergartenwesen, ganz baff.

Grüne Wiese war gestern, bald steht hier ein naturpädagogisches Kleinod, das den Standort Eutingen wieder ein Stück attraktiver machen wird. Davon ist nicht nur der Verwaltungschef überzeugt, der hofft, mit dieser gehobenen Variante eines Waldkindergartens auch leichter qualifizierte Erzieher zu finden.