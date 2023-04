1 Ines Gaehn, hier bei der Vorstellung (rechts und oben im Bild), ist neue Bürgermeisterin in Rottweil. Foto: Otto

Im rappelvollen Sitzungssaal und vor vielen gespannten Zuschauern ist am Mittwochabend die Entscheidung gefallen. Der Gemeinderat Rottweil hat eine neue Bürgermeisterin gewählt: Ines Gaehn. Und wieder war es ein Krimi.









Drei Kandidaten hatten sich in der Sitzung unter Ausschluss der jeweils anderen Bewerber dem Gemeinderat präsentiert und sich den vielen Fragen der Räte gestellt: Ines Gaehn, Ralf Sulzmann und Martin Weiss. Erst eine Stichwahl brachte letztlich die Entscheidung. Viele im Saal hielten förmlich den Atem an. Die Zettel wurden zweimal gezählt. Kurz vor 19 Uhr stand das Ergebnis fest. OB Christian Ruf verkündete: Ines Gaehn ist gewählt und damit neue Erste Beigeordnete. Sie erhielt in der Stichwahl 14 Stimmen, Ralf Sulzmann 12 Stimmen.

Ines Gaehn

In der Vorstellungsrunde präsentierte sich die 38-jährige Ines Gaehn als absolute Macherin mit enormer kommunikativer Stärke. Mit ihrer Erfahrung an federführender Stelle in der freien Wirtschaft im Fachbereich Consulting und Controlling und ihrer Verwaltungserfahrung in Rottweil wolle sie Visionen und Ideen jetzt in ihrer Heimatstadt in die Tat umsetzen. Klar machte sie auch, dass ihr als frühere Abteilungsleiterin und Wirtschaftsfördererin zu oft die Hände gebunden gewesen seien. Nun, mit dem Wechsel an der Stadtspitze und dem freiwerdenden Amt des Bürgermeisters, ergäben sich völlig neue Chancen. Die Zusammenarbeit mit OB Christian Ruf sehe sie als absolut positiv. „Das kann sehr gut funktionieren.“

Ralf Sulzmann

Ralf Sulzmann, Hauptamtsleiter in Trossingen, warf seine große Erfahrung in den unterschiedlichsten Bereichen der Verwaltung in die Waagschale, die auch die künftigen Fachbereiche des Ersten Beigeordneten in Rottweil betreffen. Der 41-Jährige aus Seitingen-Oberflacht ging konkret auf anstehende Projekte in der Stadt ein und nannte die Bildung als eines der zentralen Themen. Auf die Fragen der Räte antwortete er mit konkreten Beispielen aus seiner Tätigkeit in Mühlheim an der Donau und Trossingen – sei es im Bereich der Schulen oder als Energiemanager. Als Gemeinderat in seiner Heimatstadt kenne er zudem auch die „andere Seite des Tisches“. Er präsentierte sich als künftigen Bürgermeister zum Anfassen.

Martin Weiss

Martin Weiss, Kämmerer in Zimmern, präsentierte sich als Rottweiler Original mit der erforderlichen Kompetenz und wertvollen Ortskenntnis obendrauf. Diese Kombination gebe es nur einmal exklusiv für Rottweil. Mit seiner frühen Pressemitteilung zu seiner Kandidatur habe er ein Zeichen für Offenheit auch in der künftigen Arbeit als Erster Beigeordneter setzen wollen. Als Diplom-Verwaltungswirt und 20-jähriger Erfahrung in verantwortunsgvoller Position sieht sich der 44-Jährige als Teamplayer, der Weichen stellen kann und will. Er habe bereits viele wichtige Projekte begleitet. Sein Draht zu den Menschen in Rottweil und sein vielfältiges Engagement in den Vereinen sehe als klaren Vorteil.

Kein Ergebnis im ersten Wahlgang

Die Wahl verlief geheim. Die Räte wählten in einer eigens aufgestellten Wahlkabine. Das Ergebnis des ersten Wahlgangs verkündete OB Christian Ruf um 18.40 Uhr: Von den 26 Stimmen erhielt Ralf Sulzmann elf Stimmen, Ines Gaehn neun Stimmen und Martin Weiss sechs Stimmen. Keiner erreichte die absolute Mehrheit, damit kam es zur Stichwahl. Martin Weiss als Letztplatzierter schied aus. Letztlich fiel die Entscheidung in der Stichwahl zugunsten Gaehns. Das Los musste – wie 2015 – nicht entscheiden.

Ines Gaehn bedankte sich für das Vertrauen und sieht ihrer Aufgabe mit großer Vorfreude entgegen. Umrahmt von ihrem Mann und den beiden Töchtern nahm sie die zahlreichen Glückwünsche entgegen - allen voran vom früheren Amtsinhaber Christian Ruf.