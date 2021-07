1 Ines Gaehn verlässt die Stadtverwaltung Rottweil wieder.Foto: Stadt Rottweil Foto: Schwarzwälder Bote

Wirtschaftsförderung: Stelle ist neu ausgeschrieben / In vergangenen Monaten vieles aufs Gleis gestellt

Sie war nur kurz Wirtschaftsförderin und hat dabei einiges bewegt: Ineas Gaehn jedoch zieht es fort. Die Stadtverwaltung muss sich schon wieder nach einer Neubesetzung umschauen.

Rottweil. Die Stadtverwaltung Rottweil hat die Leitung der Abteilung Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus ausgeschrieben. Ines Gaehn, bestätigt Pressesprecher Tobias Hermann auf Anfrage, wechsle im Oktober in die private Wirtschaft. Wie immer bei Personalien bleibt die Verwaltung aber sehr zurückhaltend mit Äußerungen.

"Wir bedauern den Weggang von Frau Gaehn sehr und wünschen ihr für ihre Zukunft alles Gute. Unser Ziel ist eine zeitnahe Wiederbesetzung, darum wurde die Stelle bereits ausgeschrieben", heißt es in der offiziellen schriftlichen Stellungnahme.

Gaehn war erst im Dezember als Nachfolgerin von André Lomsky präsentiert worden, nachdem sie zuvor bereits ein Jahr mit ihm als Wirtschaftsförderin und dann vorübergehend kommissarisch als Abteilungsleiterin gearbeitet hatte.

In dieser Zeit bei der Stadtverwaltung hat sie Beachtliches geleistet – nicht nur in der Wirtschaftsförderung. Der Aufbau des Innenstadtmanagements geschah unter ihrer Leitung, den Prozess zur neuen Stadtmarke stellte sie aufs Gleis, brachte das freie Wlan in der Innenstadt auf die Zielgerade, arbeitete in der Projektgruppe zur Landesgartenschau mit, hob die Internet-Plattform unserrottweil.de aus der Taufe und stieß – gerade jetzt in der Corona-Pandemie – unterstützende Projekte für den Einzelhandel an. Das kam an und fand auch entsprechende Resonanz aus dem Gemeinderat.

Die Nachfolge soll nun schnellstmöglich geregelt werden. Bis 15. August läuft aber laut Stellenanzeige zunächst die Frist für potenzielle Bewerber. Schon mit Blick auf den Kalender könnte es also schwer werden, die Abteilungsleitung möglichst nahtlos übergeben zu können.