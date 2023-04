1 Wer zieht ins Neue Rathaus ein? Am 19. April fällt die Entscheidung. Foto: Otto/Montage: Holweger

Jetzt ist es raus: Für die Wahl zum Rottweiler Bürgermeister sind drei Kandidaten noch im Rennen. Ihre Namen stehen nun fest. Am Mittwoch, 19. April, fällt die Entscheidung.









Bislang hatte sich nur ein Bewerber aus der Deckung begeben, am Mittwochnachmittag nun gibt die Stadt die Bewerber um das Bürgermeisteramt in Rottweil offiziell bekannt. Es sind: Ines Gaehn, bekannt als frühere Wirtschaftsfördererin in Rottweil, Ralf Sulzmann aus Seitingen-Oberflacht und Martin Weiss, Rottweiler und derzeit Kämmerer in Zimmern.

Spannendes Rennen

Drei ernsthafte Kandidaten, die nun nach der ersten Ausscheidungsrunde zur Wahl stehen. Der Gemeinderat der Stadt wird am kommenden Mittwoch, 19. April, ab 17 Uhr in öffentlicher Sitzung einen neuen Ersten Beigeordneten oder eine neue Erste Beigeordnete wählen und damit über die Nachfolge von Christian Ruf, der im Oktober 2022 zum Oberbürgermeister gewählt wurde, entscheiden.

Martin Weiss ist unter den Kandidaten. Foto: Weiss

Ines Gaehn ein bekanntes Gesicht

Martin Weiss hatte seine Kandidatur bereits vor des Fasnet bekannt gemacht. Er ist Kämmerer in Zimmern und in Rottweil vielfältig engagiert.

Ein weiteres bekanntes Gesicht: Ines Gaehn will Bürgermeisterin werden. Foto: Stadt Rottweil

Seit einiger Zeit schon wird gemunkelt, dass auch ein Frau und weitere Lokalmatadorin im Rennen ist. Nun steht fest: Auch Ines Gaehn will Bürgermeisterin werden. Sie war Ende Dezember 2020 zur Abteilungsleiterin Wirtschaftsförderung, Tourismus und Stadtmarketing bei der Stadt Rottweil gewählt worden und hatte damit die Nachfolge von André Lomsky angetreten. Schon im Juli 2021 wurde dann bekannt, dass sie zum Oktober desselben Jahres in die freie Wirtschaft wechseln wird. Nun zieht es sie also zurück in die Stadtverwaltung – und zwar in entscheidender Position.

Und es gibt einen weiteren Kandidaten mit reichlich Verwaltungserfahrung: Ralf Sulzmann aus Seitingen-Oberflacht ist seit 2018 Hauptamtsleiter in Trossingen. 2020 hatte er sich als Bürgermeister in Trossingen beworben, musste sich aber letztlich der jetzigen Amtsinhaberin Susanne Irion geschlagen geben.

Ursprünglich zehn Kandidaten

Bis zum Ende der Bewerbungsfrist am 27. Februar 2023 waren insgesamt zehn Bewerbungen eingegangen. Sämtliche Bewerberinnen und Bewerber wurden daraufhin eingeladen, sich in einer nichtöffentlichen Sitzung dem Gemeinderat am 15. beziehungsweise 22. März 2023 vorzustellen. Fünf Personen haben jedoch im Vorfeld ihre Bewerbungen zurückgezogen, teilt die Stadt mit. Nachdem sich die fünf Bewerberinnen und Bewerber vorgestellt hatten, hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 22. März entschieden, dass sich Gaehn, Sulzmann und Weiss in öffentlicher Sitzung am 19. April vorstellen und zur Wahl stellen können.

„Die Mitglieder des Gemeinderats haben die Auswahl zwischen drei Bewerberinnen und Bewerbern, uns erwartet also eine spannende Wahl“, so Oberbürgermeister Christian Ruf.

Räte können Fragen stellen

Die persönliche Vorstellung am 19. April erfolgt in alphabetischer Reihenfolge. Die Redezeit beträgt jeweils zehn Minuten. Anschließend haben die Mitglieder des Gemeinderats die Möglichkeit, Fragen an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellen.

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten erhalten hat. Wird eine solche Mehrheit bei der Wahl nicht erreicht, findet eine Stichwahl statt, bei der die einfache Stimmenmehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Das hatte übrigens auch Ende 2015 bei der Wahl des Bürgermeisters und heutigen OB Christian Ruf entscheiden müssen.

Info

Beigeordnete

In Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern können, in Stadtkreisen müssen als Stellvertreter des (Ober-) Bürgermeisters Beigeordnete bestellt werden. Beigeordnete sind hauptamtliche Beamte auf Zeit, ihre Amtszeit beträgt acht Jahre (§ 50 Abs. 1 GemO). Gewählt werden die Beigeordneten vom Gemeinderat. In Großen Kreisstädten und Stadtkreisen führt der Erste Beigeordnete die Amtsbezeichnung „Bürgermeister“. Die Wahl ist in der Gemeindeordnung geregelt (§ 37 Abs. 7).