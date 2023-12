Vorsicht bei diesen Nachrichten: Polizei warnt – WhatsApp-Betrug häuft sich in der Region

Polizei warnt – WhatsApp-Betrug häuft sich in der Region

Es wirkt zunächst wie eine harmlose Nachricht: „Hallo Mama, ich habe eine neue Nummer.“ Doch hinter dem Absender steckt zumeist nicht wirklich das Kind des Empfängers – es handelt sich um eine Betrugsmasche, vor der die Polizei warnt.









Auf Facebook berichteten in den vergangenen Tagen mehrere Nutzer aus dem Kreis Freudenstadt davon, auf ihrem Handy Betrugsnachrichten erhalten zu haben. Wie Screenshots zeigen, wurden die Nutzer von unbekannten Nummern angeschrieben, zumeist mit der Anrede „Hallo Mama“ oder „Hallo Papa“. Daraufhin werden die Empfänger gebeten, die Nummer einzuspeichern und an diese eine Whatsapp-Nachricht zu senden. Was steckt hinter diesen Nachrichten und wie gefährlich sind sie?