Abenteuerlich schlafen in 30 Metern Höhe am Kletterseil, schön kuschelig in einem gemütlich eingerichteten Weinfass oder naturverbunden in der Wildnis? Der Schwarzwald bietet viele Abwechslungen zum heimischen Schlafzimmer oder romantische Übernachtungsmöglichkeiten zu zweit.

Wie wäre es mit einem Tapetenwechsel der besonderen Art? Hier kommen einige ungewöhnlichste Übernachtungs-Geheimtipps.

In 30 Metern Höhe über Schiltach zelten

Für Schwindelfreie gibt es ein Hängezelt in rund 30 Metern Höhe über den Baumwipfeln im Heubachtal bei Schiltach. Das "Himmel-Bett" hängt an einem Drahtseil, über dem tagsüber Adrenalinjunkies in der "Hirschgrund Zipline" von Berg zu Berg sausen, wie Schwarzwald-Tourismus mitteilt. Das Zelt bietet Platz für zwei Abenteurer mit Schlafsack.

Adresse: Die Adresse verraten die Organisatoren nach der Kontaktaufnahme. So wollen sie verhindern, dass die Zelter von Schaulustigen gestört werden. Vom Parkplatz aus geht es ungefähr 500 Meter mit etwa 60 Höhenmetern auf kleinen Pfaden durch den Wald bis zur Einstiegs-Plattform. Die Veranstalter bieten auf Nachfrage unverbindliche Besuchstermine an.

Öffnungszeiten: Das Hängezelt ist das ganze Jahr über geöffnet, aber wegen der Temperaturen und Tageslänge empfiehlt sich ein Besuch zwischen Frühling und Herbst.

Telefon/Anmeldung: 0176/99985199

Preise: 165 Euro pro Person

Trekking-Camps: Mitten im Wald das Zelt aufschlagen

Beim „Trekking Schwarzwald“ im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord können Wanderer sechs Trekking-Camps für jeweils eine Nacht buchen. Abseits der Wege, nur umgeben von Wald, können sie ihr Zelt zum Beispiel auf Holzplattformen oder direkt auf der Wiese aufschlagen. Darum herum gibt es nur das Notwendigste: eine kleine Feuerstelle und ein Toilettenhäuschen. Das macht das Abenteuer und das Naturerlebnis umso eindrücklicher. Die Camps liegen zwischen Baden-Baden und Freudenstadt und können mit einer mehrtägigen Tour miteinander verbunden werden.

Adresse: Nach der Buchung bekommen die Wanderer GPS-Daten und eine Wegbeschreibung für die letzten Meter fernab der offiziellen Wege.

Öffnungszeiten: Von Mai bis Oktober

Buchung: Online auf der Homepage

Preise: 12 Euro pro Zelt und Nacht, erlaubt sind maximal drei Personen

Wohnen im Podhaus in Wolfach

Ein Podhaus ist ein Holzhaus, das wie ein ovales Halbfass gebaut ist. Die knapp sieben Quadratmeter Wohnraum mit Bett, Essplatz, Kühlschrank und Veranda in Wolfach bieten Platz für zwei Personen. Die Podhäuser versprechen ein Erlebnis auf einem Hochplateau im mittleren Schwarzwald in der Natur, aber mit Komfort.

Adresse: St. Roman 28, Wolfach

Öffnungszeiten: Nach Belegungskalender

Telefon/Webseite: 07836/2021, www.aeckerhof.de/podhaus

Preise: Ab 105 Euro pro Nacht

Leben wie vor 100 Jahren in Freudenstadt-Grüntal

In dem alten Backhaus "Harr wie damals“ in Grüntal wohnen die Gäste in einem Ambiente wie vor 100 Jahren. Es ist Platz für zwei Personen. Das kleine Häuslein, die Sauna und den Badezuber kann man selbst mit Holzfeuerung einheizen. Die Toilette ist im traditionellen Holzhäuschen und die Dusche im Freien. Morgens gibt es einen Frühstückskorb mit Lebensmitteln aus regionalem Anbau. Wer mag, kann aus selbst gesammelten Kräutern Tee kochen, Holz sammeln und zum Trocknen aufsetzen, Esel und Ziegen pflegen oder im Holzbackofen backen - eben wie damals.

Adresse: Hallwanger Straße 16, Freudenstadt

Öffnungszeiten: durchgehend

Webseite/Telefon: www.harr-wiedamals.de, 07443/30293

Preise: Für drei Nächte ab 510 Euro. Hier geht's zur Angebotsübersicht.

Einschlafen im Weinfass bei Sasbachwalden

Der "Alde Gott“ ist eine der besten Rotweinlagen in Sasbachwalden – und am besten schläft man mittendrin: im Weinfass. Je zwei hölzerne Weinfässer für gut 8000 Liter Spätburgunder bilden das Zweierappartement – eines zum Wohnen, eines zum Schlafen. Durch die verglasten Fronten geht der Blick über die Reben aufs 350 Meter tiefer gelegene Wein- und Blumendorf.

Adresse: Bergstraße 7, Sasbachwalden

Öffnungszeiten: ganzjährig

Telefon/Webseite: 0162/6493274, www.schlafen-im-weinfass.de

Preise: 198 Euro pro Nacht

Bei Seebach mit der Familie im Heu übernachten

Würstchen grillen am Lagerfeuer, Brot backen im Holzofen, nachts mit Fackeln wandern... Und das Abenteuer auf dem Ferienhof Fischer in Seebach überm Achertal geht weiter: Da übernachten die Kids mit ihren Eltern im Heu. Am Morgen gibt es zur Stärkung dann ein Bauernfrühstück.

Adresse: Busterbach 13, Seebach

Öffnungszeiten: Mai bis Oktober

Telefon/Webseite: 07842/2751, www.ferienhof-fischer.de

Preise: ab 21,50 Euro pro Nacht und Person

Schäferstündchen auf der Wiese in Wildberg

Im nördlichen Schwarzwald lässt sich ein naturnaher Urlaub im urigen Schäferwagen-Hotel buchen. Die Schäferwagen stehen am Rande eines Campingplatzes auf einer großen Wiese direkt an der Nagold. Die beheizbaren Schäferwagen sind ideal für zwei Personen, die eine besondere Übernachtung suchen.

Adresse: Martinshölzle 8, Wildberg

Öffnungszeiten: April bis September

Telefon/Webseite: 0152/36955503, www.schaeferwagenhotel-wildberg.de

Preise: Ab 54 Euro

Ein Zelt wie eine Bauernstube bei Triberg

Auf dem Hilserhof bei Triberg erwartet Familien ein ganz besonderes "Wiesenbett“, teilt Schwarzwald-Tourismus mit. Es steht nicht direkt in der Wiese, sondern in einem Zelt. Dieses ist eingerichtet wie eine alte Bauernstube. Es gibt keinen Strom, keine Steckdose, kein Handy-Empfang. Nur Ofen, Herd, Tisch, Schrank- und Etagenbett sowie eine Toilette. Drumherum: Wiese, Wald, Kuhweide, Kirschbäume, ein Bach, ein Hof und vier weitere Zelte, jedes für bis zu sechs Personen. Weitere Infos unter www.hilserhof.de und unter www.wiesenbett.de

Adresse: Naturferien Hilserhof, Obertal 5, Triberg-Gremmelsbach

Öffnungszeiten: März bis November

Webseite/Telefon: https://www.hilserhof.de/wohntraeume/wiesenbett/ , 0221/82829039

Preise: Ab 410 Euro für zwei Nächte

Höhenluft schnuppern im durchsichtigen Baumhaus

Eine Nacht im Baumhaus in Bad Teinach-Zavelstein verspricht ein hautnahes Naturerlebnis - jedoch ohne, dass man sich vor Käfern und Spinnen im Schlafsack fürchten muss. Das außergewöhnliche Baumhaus ist aufgebaut wie ein durchsichtiges Zelt, das den Blick auf die Waldumgebung frei lässt. Es ist in drei Metern Höhe zwischen den Bäumen aufgehängt und bietet Platz für sechs Personen. Es gibt das durchsitige Baumhaus nicht nur in Bad Teinach-Zavelstein, sondern unter anderem auch in Freudenstadt, Altensteig und Bad Herrenalb, sodass sie sich auf einer Wanderung verbinden lassen.

Adresse: Uhlandstraße 50, Bad Teinach-Zavelstein (neben der Schloßberghütte); Parkplatz beim Stadtgarten Altensteig (plus fünf Minuten Fußweg); Freudenstadt "Teuchelwald" (Parkpatz Schömberger Straße); Talwiese 50, Bad Herrenalb

Öffnungszeiten: ganzjährig buchbar, keine Heizung

Webseite/Kontakt: https://baumhaustechnik.de/; für Bad Teinach-Zavelstein: Teinachtal-Touristik unter Telefon 07053/9205040

Preise: 89 Euro pro Nacht

Indoor-Campen in Triberg

Das Indoor-Campinghotel "Daheim" in Triberg hat eine alte Fabrikhalle wieder mit Leben gefüllt. Dort kann zu jeder Jahreszeit gezeltet werden. Camper können ihren Wohnwagen, ihr Wohnmobil oder Zelt mitbringen oder in einem vorhandenen ungewöhnlichen Schlafzimmer übernachten: vom Luxuscamper über den nostalgischen Wohnwagen bis hin zum exotischen Bambus-Wohnwagen mit Urwald-Atmosphäre ist einiges dabei.

Adresse: An der Gutach 1, Triberg

Öffnungszeiten: ganzjährig

E-Mail/Telefon: info@daheim-triberg.de, 0177/6212894

Preise: über das Buchungsportal

Eine Nacht unter dem Sternenhimmel Bad-Dürrheims

Nichts verdeckt bei klarem Wetter die Sicht auf den nächtlichen Sternenhimmel, wenn man im Bubble-Zelt in Bad Dürrheim übernachtet. Das runde, wie eine große Blase aussehende Zelt am Waldrand bietet ein hautnahes Naturerlebnis und Komfort gleichermaßen.

Adresse: Luisenstraße 51, Bad Dürrheim

Öffnungszeiten: Juni bis September

Webseite: www.bubble-tent.de

Preise: ab 199 Euro pro Nacht für zwei Personen