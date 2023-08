Die WTG (Wirtschaft, Tourismus, Gastronomie) bezeichnet den diesjährigen Goldenen Oktober als „einen der vielfältigsten Märkte in Rottenburg und Umgebung am Sonntag, 1. Oktober, dessen frischen Auftakt am 29. September und schmackhaften Nachklang man sich noch bis einschließlich 3. Oktober auf der Zunge zergehen lassen kann“.

Zwei Gründe

Dass der Hamburger Fischmarkt dieses Jahr mit von der Partie ist, hat zwei Gründe: Die Marinekameradschaft Rottenburg feiert dieses Jahr ihr 100-Jahr-Jubiläum, und den dazugehörigen Shanty-Chor gibt es schon seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Vor dem Dom werden am 1. Oktober verschiedene Musikvereine und Kapellen auf der Bühne für Unterhaltung sorgen. Für die kleinen Besucher wird auf dem Marktplatz ein Karussell aufgebaut und es gibt Bastelangebote des Waldkindergartens auf dem Metzelplatz. Rund um die Zehntscheuer findet von 11 bis 18 Uhr der Regionalmarkt statt. In der Königstraße, auf dem Marktplatz, in der Bahnhofstraße und dem Metzelplatz laden weitere Stände mit vielfältigen Angeboten zum Bummeln, Schauen und Stöbern ein.

Einzelhändler freuen sich

Auch die Rottenburger Einzelhändler freuen sich auf die Gäste. Die Geschäfte der aktiven Händler sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet und mit einem bunten Aufkleber „Wir sind aktiv – wir machen mit!“ gekennzeichnet.

Seit mehr als 20 Jahren schon gibt es den Goldenen Oktober in Rottenburg. Nun schwappt mit dem traditionsreichen Hamburger Fischmarkt erstmals norddeutsches Flair auf den Eugen-Bolz-Platz.

„Das ganze lange Wochenende über darf geschlemmt werden, was die gut gefüllten Kombüsen der Jungs und Deerns aus dem Norden hergeben. Eine echte Hansekogge bringen sie auch mit. Serviert werden – mit original Hamburger Klönschnack – frische Fischbrötchen, feine Salate und Leckeres aus dem Topf und der Pfanne – begleitet von schmackhaftem Gersten- oder Rebensaft, womöglich auch einem Gläschen Küstennebel“, schreibt die WTG in ihrer Ankündigung.