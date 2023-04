1 Auch die Zukunft des ehemaligen Ettenheimer Krankenhauses wird bei der Sommerakademie Thema sein. Foto: Decoux

Die Stadt Ettenheim veranstaltet zum zweiten Mal ihre „Sommerakademie“. Dabei soll interessierten Bürgern die Möglichkeit gegeben werden, sich über besondere Themen der Stadt zu informieren und den Fortschritt dieser zu begutachten.









Die Sommerakademie der Stadt Ettenheim startet im Mai. Sie soll laut Bürgermeister Bruno Metz dazu dienen, besondere lokale Themen für interessierte Bürger vor Ort anschaulich zu gestalten. Neben dem Umbau des ehemaligen Volksbankgebäudes (wir berichteten) sind die weiteren Themen der Sommerakademie dieses Jahr das kommende Zentrum für Gesundheit, der Zustand des städtischen Forsts und eine Baumpflanz-Aktion.

In der Umwidmung des Ettenheimer Krankenhauses in ein neues Zentrum für Gesundheit, die vom Kreistag beschlossen wurde, „schlummert viel Potenzial“, meint Bürgermeister Metz. Doch zuerst stünden einige bauliche Abbrüche an. Beste Gelegenheit für Bürger also, sich vor Ort darüber informieren zu lassen, wie der aktuelle Stand der Entwicklung ist.

Über die Fortschritte im städtischen Forst wird Revierförster Lothar Bellert im Rahmen der Sommerakademie berichten. 1999 hatte der Sturm „Lothar“ massive Baumschneisen hinterlassen. Was seitdem dort passiert ist, soll bei einem Rundgang vor Ort gezeigt werden. Dabei wird es um Bereiche gehen, in denen in den vergangenen 25 Jahren herkömmlich wieder aufgeforstet wurde. Aber auch um solche, in denen die Natur sich selbst überlassen wurde. Die Ergebnisse wird Bellert in Ettenheimmünster vor Augen führen.

Tipps zum sachgerechten Pflanzen von Bäumen wird der Forstwissenschaftler und Gemeinderat Thomas Ullrich geben. Dabei komme es auf die jeweiligen Boden-Gegebenheiten samt richtiger Grün-Auswahl an – aber eben auch der damit verbundenen Pflege samt Rückschnitt. Das können Interessierte bei einer Baumpflanz-Aktion am Grillplatz am Ringsheimer Kahlenberg lernen. Wer möchte, kann dort selbst ein Bäumchen pflanzen.

Beim Baustellenbesuch der künftigen städtischen Mediathek können die Teilnehmer vor Ort die Baustelle im Gebäude der ehemaligen Volksbank in der Friedrichstraße besichtigen und sich dabei ein Bild vom Fortschritt der Bauarbeiten sowie der Zukunft des Gebäudes machen.

Die Termine der Sommerakademie

Die Veranstaltungen der Sommerakademie sind kostenlos und finden immer mittwochs von 18.30 bis circa 20 Uhr statt. Um Anmeldung per E-Mail an vhs-ettenheim@lahr.de oder unter Telefon 07822/7 89 35 03 wird gebeten. Vorstellung des neuen Zentrums für Gesundheit:

am 3. Mai am Klinikum in der Robert-Koch-StraßeWaldspaziergang mit Revierförster Lothar Bellert:

am 10. Mai, Treffpunkt ist der Parkplatz Lautenbach in Ettenheimmünster Baumpflanzaktion:

am 17. Mai am Ringsheimer Kahlenberg- Grillplatz Baustellenbesuch:

am 24. Mai auf der Baustelle der künftigen Mediathek in der Friedrichstraße (ehemalige Volksbank)