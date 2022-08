2 Das Volksfest VS hat für alle Altersgruppen etwas im Angebot. Im Hintergrund links ist das Looping-Fahrgeschäft "Godzilla" und rechts die 45 Meter Schaukel zu sehen. Foto: Bombardi

Der Duft von frisch gebrannten Mandeln weht den Besuchern im Eingangsbereich des Volksfestes VS entgegen, das auf dem Messegelände noch inklusive Montag, 15. August, seine Tore geöffnet hat.















VS-Schwenningen - Noch ist der zweite Festtag erst wenige Stunden alt, doch der Besucherstrom in Richtung Volksfest bereits beachtlich. Auch die Parkplätze am Hilbenstadion und vor dem Eingangsbereich sind sehr gut belegt.

Es gibt viel zu tun

Derweil nimmt der Betrieb auf dem Festgelände von Stunde zu Stunde zu. Einiges zu tun hat bereits das Personal an den Verpflegungsständen am Eingang zum Biergarten. Live-Musik und ausreichend Sitzmöglichkeiten unter freiem Himmel laden die Besucher zum Verweilen ein. Am Ende des Festgeländes schwingt sich derweil eine 45 Meter hohe Schaukel in die Höhe. Sie trägt den einfachen Namen "Best XXL", doch die Wirkung, die sie bei ihren Fahrgästen hinterlässt, bleibt nachhaltig. In schwindelerregender Höhe auf dem Kopf die Stadt in wenigen Sekunden von oben zu erleben löst ein eigenartiges Gefühl aus. Doch auch das Auf und Ab des Wellenreiters oder das abenteuerliche Looping-Fahrgeschäft Namens Godzilla begeistert die Fahrgäste.

Nicht fehlen darf auch das für solche Fahrten charakteristische Gekreische der Fahrgäste. Doch auch die traditionellen Fahrgeschäfte und Buden wie Autoscooter, Karussell, eine Schießbude oder ein Tombola-Stand finden reichlich Zuspruch beim positiv und vergnügt gestimmten Publikum.

Hungrig nach so etwas

Gut gelaunt sind auch die beiden Organisationen und Platzmeister Heinz Gebauer und Ralph Vogt, die in der Nachfolgegeneration den 1950 von den drei Brüdern Hans, Willi und Heinz Gebauer in Ehingen an der Donau gegründeten Schaustellerbetrieb leiten. "Die letzten beiden Jahre waren für uns alle schwierig. Die Menschen sind hungrig danach sich auf derartigen Festen ohne Restriktionen begegnen und vergnügen zu können", beobachtet Heinz Gebauer.

Die vor ein paar Jahren in Absprache mit der Stadt und Messegesellschaft getroffene Absprache, die jeweils zwei kleinen Volksfeste in Villingen und Schwenningen zu einem XXL-Volksfest auf dem Schwenninger Messegelände zu vereinen bezeichnet er als goldrichtig. "Anfangs waren wir noch unsicher ob die Entscheidung richtig gewesen ist", bemerkt Ralph Vogt. "Doch was sich bereits während der ersten Ausgabe auf dem Messegelände im Jahr 2019 zeigte, hat sich bereits nach wenigen Festtagen in diesem Jahr bestätigt. Das Messegelände erweist sich als ein idealer Veranstaltungsort für das Volksfest."

10 000 Quadratmeter voller Spaß und Action

Im Übrigen ist es ein Veranstaltungsort, der gegenüber der Erstausgabe noch einmal etwas an Fläche hinzugewonnen hat um alle Stände, rund zehn Fahrgeschäfte und Attraktionen optimal unterzubringen.

Am Mittwoch, 10. August, lädt das Volksfest zu einem Familientag auf das Veranstaltungsgelände, das mit einer Fläche von 10 000 Quadratmetern beeindruckt. "An diesem Tag besteht die Möglichkeit viele Attraktionen zum reduzierten Preis auszutesten", verrät Heinz Gebauer.

Eine Besonderheit gibt es auch am Freitag 12. August, der wegen des am Abend stattfindenden Konzerts im Zuge des Sommersounds VS 2022 von Mark Forster auf dem Messegelände als Ruhetag deklariert ist. "Dank der stets produktiven Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und der Messegesellschaft ist es möglich, das Volksfest VS bis zum Montag 15. August zu verlängern", fügt Ralph Vogt hinzu.

Info: Öffnungszeiten

Das Volksfest VS auf dem Messegelände ist wochentags von 14 bis 22 Uhr und am Samstag und Sonntag von 11 bis 22 Uhr geöffnet.