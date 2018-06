Villingendorf/Rottweil Familiendrama: Staatsanwalt fordert lebenslang für Drazen D.

Für den Leitenden Oberstaatsanwalt Joachim Dittrich gibt es keinen Zweifel an der Schuldfähigkeit des Angeklagten. Er habe am 14. September den neuen Lebensgefährten seiner Ex-Partnerin, dessen Cousine und seinen sechsjährigen Sohn aus niederen Beweggründen heimtückisch getötet. "Drei Menschen mussten sterben, weil er es so wollte."

Der Angeklagte hat das Plädoyer reglos verfolgt. Seine Anwälte haben anschließend eine Sitzungsunterbrechung beantragt, da Drazen D. Medikamente benötigt.

