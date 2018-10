Villingen-Schwenningen Tragische Suche nach erstem Funken

VS-Schwenningen. Was ist an jenem Dienstagmorgen im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses in der Espanstraße passiert? Diese Frage beschäftigt fast ein halbes Jahr nach dem verheerenden Feuer am 1. Mai dieses Jahres noch immer die Ermittlungsbehörden.

Rückblick: Es sind dramatische Szenen, die sich am Tag der Arbeit am Einsatzort abspielen. Denn nachdem in dem dortigen Haus ein Feuer ausgebrochen war, waren beim Eintreffen der Feuerwehr alle Bewohner bereits im Freien – bis auf einen 13-jährigen Jungen.

Aus der betroffenen Wohnung konnte sich die Mutter selbstständig retten, der Vater brachte zunächst die beiden drei und elf Jahre alten Töchter in Sicherheit. Als dieser den 13-jährigen Sohn retten wollte, konnte er die Wohnung nicht mehr betreten.