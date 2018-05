Villingen-Schwenningen Nach Brand: 13-Jähriger ist tot

Dramatische Minuten hatten sich bei dem Brand zugetragen. 13 Personen wurden leicht verletzt. Doch der Junge war bei dem Feuer im Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses in der Schwenninger Espanstraße lebensgefährlich verletzt worden.

Seit dem Brand waren seine Familie, Bekannte und viele Menschen in Villingen-Schwenningen und Umgebung in Gedanken bei dem 13-Jährigen. Sie beteten für ihn und sie wünschten ihm, dass er den Kampf um sein junges Leben gewinnt. Der 13-Jährige wurde aufgrund der Rauchgasvergiftung in einer Spezialklinik in Stuttgart behandelt. Doch er schwebte in den Tagen danach weiterhin in Lebensgefahr. Jetzt hat er den Kampf verloren.