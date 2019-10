Villingen-Schwenningen Razzia am Klinikum: LKA ermittelt wohl noch lange

Es war ein großer Schock am 29. Januar für die Belegschaft des Klinikums: Polizisten und Beamte des Landeskriminalamtes rückten zusammen mit einer Oberstaatsanwältin zur Untersuchung am Klinikum aus, sie sollen die Kardiologie durchsucht haben. Kliniksprecherin Sandra Adams bestätigte später: "Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren gegen einen leitenden Mitarbeiter des Klinikums in die Wege geleitet." Zu den im Raum stehenden Vorwürfen wollte kaum jemand Stellung nehmen.

Landrat Sven Hinterseh, der neben Oberbürgermeister Jürgen Roth Aufsichtsratsvorsitzender des Schwarzwald-Baar-Klinikums ist, bestätigte lediglich knapp, dass es Ungereimtheiten über einen leitenden Mitarbeiter "hinsichtlich Abrechnungsmodalitäten" gebe. Man werde die ermittelnden Behörden selbstverständlich bei ihrer Arbeit bestmöglich unterstützen. Die Aufsichtsratsmitglieder waren im Nachgang über die Durchsuchung schriftlich informiert worden.