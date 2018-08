Villingen-Schwenningen OB-Wahl: Fridi Miller will sich sehen lassen

Kinder, Kinder, Kinder

Was sonst noch in ihrem Programm steht? Kinder, Kinder, Kinder. Sie trete an, um für Kinder und die Kinder- und Menschenrechte zu kämpfen und darauf aufmerksam zu machen, lässt Fridi Miller wissen. Was das mit Lokalkolorit bedeuten kann, wird wenig später klar: In ihren Gesprächen mit Bürgern aus VS und seinen Ortsteilen habe sie erfahren, dass die Spielplätze in den Ortsteilen "nicht okay" seien und für die Jugend zu wenig geboten sei. Das Problem der im Oberzentrum fehlenden zahlreichen Kinderbetreuungsplätze würde sie am liebsten auf unkonventionelle Weise lösen: "Sowas kann man ja auch alternativ lösen, über ein Großelternprojekt zum Beispiel", erklärt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. Generationen zusammenzubringen, das sei ohnehin ihr Thema – wenn beispielsweise Kindergärten und Altenheime, Jung und Alt, zusammenkämen, "das tut beiden Seiten gut", ist sie überzeugt.

Zu Ohren gekommen seien ihr aber in VS nicht nur Kinderthemen. Auch der katastrophale Zustand der Straßen und dass hier gerne mal ein Tempo-30-Schild aufgestellt werde, anstatt die Straßen anständig zu reparieren.

Eines ihrer Hauptthemen generell: der Bürgerhaushalt. "Ich finde, es geht um das Leben aller Bürger, auch der Kinder und Jugendlichen, und ich bin der Meinung, dass diese auch über die größten Teile der Finanzen der Stadt bestimmen sollten und nicht der Gemeinderat hinter verschlossenen Türen."

Außerdem müsste in VS das Radwegenetz optimiert werden – viele ältere Radler seien ihr beispielsweise auf dem Gehweg begegnet. Vorstellbar sei doch ein ähnliches Konzept wie in Tübingen, wo die Radwege farblich marktiert werden und so eine bessere Übersichtlichkeit herrsche. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer mache ohnehin "einige Sachen gut", stellt sie anerkennend fest. Ganz im Gegensatz offenbar zu Villingen-Schwenningens amtierendem OB Kubon, über den keiner derjenigen, die ihr begegnet seien, ein positives Wort verloren habe.