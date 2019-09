Villingen-Schwenningen Neuer Blitzer soll jetzt gekauft werden

Für Kathrin Piazola aber ist klar: Verkehrserziehung passiere nicht durch einen mobilen Überraschungsblitzer, sondern allenfalls durch grüne oder rote Smileys am Straßenrand, die dem Autofahrer anzeigen, ob er gerade ordentlich unterwegs ist, oder eben durch stationäre Anlagen, denn diese stellten sicher, "dass dort 24 Stunden am Tag nicht gerast wird". Dominik Beha (Freie Wähler) stellte nicht nur in Frage, ob der Gemeinderat überhaupt einen erzieherischen Auftrag hat, sondern auch, ob Radarmessungen überhaupt nachhaltig wirkten, auch er sei mal zu langsam, mal zu schnell unterwegs, "und je nachdem gibt’s mal ein Fötili".

Unterm Strich aber ist der Rückhalt für den Überraschungsblitzer im doppelstädtischen Gemeinderat offenbar groß. Vielleicht auch, weil sich damit, so die Idee der Christdemokraten, sogar Personal sinnvoller einsetzen ließe. Sei das rund 170 000 Euro teure Gerät erst einmal beschafft, könnte man doch auf eine der beiden alten Messanlagen der Stadt VS verzichten. Das für diese alte, personalintensive Geschwindigkeitsmessung benötigte Personal solle man stattdessen dafür einsetzen, "Temposünder" der anderen Art ins Visier zu nehmen – nämlich jene, die ihr Papiertaschentuch in der Innenstadt achtlos fallen lassen. Wollten die Christdemokraten zunächst einen entsprechenden Antrag stellen, verlegten sie sich später auf eine andere Alternative.

Klare Absage für Antrag der CDU

Der Antrag der CDU, der Anschaffung für den Enforcement Trailer nur zuzustimmen, wenn auf Ersatzbeschaffungen für eine der alten Messanlagen verbindlich verzichtet wird, erteilte das Gros des Ausschusses eine klare Absage. Außer der vier Christdemokraten hob bei der Abstimmung niemand dafür seine Hand. Ganz klar hingegen der Wunsch, den wohl effektivsten Blitzer, den VS je gesehen hat, in städtischen Besitz zu bringen: Mit großer Mehrheit sprachen sich die Ausschussmitglieder für die Anschaffung eines Enforcement-Trailers aus und empfehlen dem Gemeinderat damit, am kommenden Mittwoch einen entsprechenden endgültigen Beschluss zu fassen.

