Villingen-Schwenningen Blitzeranhänger: FDP wettert gegen Kauf

"Pure Abzocke" kommentierte beispielsweise die FDP VS den geplanten Kauf auf der Facebook-Seite des Schwarzwälder Bote. Mit dieser Aussage, die nicht weiter begründet wurde, sorgte die Fraktion für Irritationen. So schrieb ein Leser unserer Zeitung: "Halte ich für eine sehr populistische Aussage. Ich gehe davon aus, dass auch der FDP VS an der Einhaltung von Verordnungen und Gesetzen gelegen ist."

Wir haben bei der FDP nachgefragt, wie es zu dieser Aussage kam. "Ich würde auf dieser Begrifflichkeit ›Abzocke‹ nicht herumreiten", betont zunächst Fraktionssprecher Frank Bonath. Er wisse zwar nicht, wer von der Fraktion den Kommentar platziert habe, aber er gehe davon aus, dass die FDP den Vorschlag der Stadtverwaltung, die Anlage zu kaufen, ablehnen wird.

"Die Frage ist ja: Was ist das Ziel der Stadtverwaltung? Den Verkehr zu beruhigen oder Geld zu verdienen?", so Bonath, der ergänzt: "Eine Verkehrsberuhigung erreicht man über eine feste Anlage". Aus seiner Sicht würde der Blitzeranhänger nicht dazu dienen, den Verkehr zu beruhigen, "weil er das Ziel hat, so versteckt wie möglich die Geschwindigkeit zu messen". Das zeige sich schon allein an der Tatsache, dass sich das Gerät bereits nach zwei Monaten amortisiert haben soll.