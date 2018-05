Villingen-Schwenningen Nach Unfall in Klinik-Parkhaus: Wer kommt für Schaden auf?

VS-Villingen - Fast fünf Wochen nach dem spektakulären Unfall, bei dem ein Auto die Brüstung des Klinik-Parkhauses durchbrochen hat und fast sieben Meter in die Tiefe gestürzt ist, klafft in der Fassade noch eine Lücke: "Von uns aus drängt es jetzt schon, dass wir das reparieren", gibt Frank Rothardt, Geschäftsführer der Park Service Hüfner GmbH zu. Die Gesellschaft ist sowohl Inhaberin als auch Betreiberin des Parkhauses am Schwarzwald-Baar-Klinikum. Nachdem Mitte April eine 38-jährige Mazda-Fahrerin laut Mitteilung der Polizei beim Einparken Gas- und Bremspedal vertauscht hatte, durchstieß ihr Fahrzeug die Brüstung und stürzte in die Tiefe. Schnell wurden Fragen laut, ob das Parkhaus sicher genug sei oder ob etwa Baumängel bestehen und auch, wer für den Schaden aufkommt.