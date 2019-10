Villingen-Schwenningen Nach tödlichem Unfall: Wie gefährlich ist A 81?

Villingen-Schwenningen - Seit Sonntagabend rollt der Verkehr auf der A 81 bei Villingen-Schwenningen in Richtung Stuttgart zwar wieder. Den tödlichen Unfall, der sich am Samstagabend zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen ereignet hat, wird man im Südwesten aber noch lange in Erinnerung behalten.