Villingen-Schwenningen Marktplatz-Baustelle: Plakate zeigen freie Fahrt

Knallrot, ansprechend und mit einer klaren Botschaft kommen ab sofort sechs Werbeaufsteller an den Innenstadtzufahrten Schwenningens daher. Sie sollen, so betont Wirtschaftsfördererin Susanne Orlowski, den Autofahrern und potenziellen Kunden signalisieren: "Ihr kommt an den Absperrungen vorbei und zu den Geschäften auf dem Marktplatz."

Während der Aufsteller an der Spittelstraße, gegenüber des Culinaras, bereits seit wenigen Tagen steht, kommen nach Angaben von Orlowski ein Banner am Neckarkreisel sowie ein weiteres Plakat an der Villinger Straße noch im Laufe des Mittwochs hinzu. Ergänzt werden diese von Plakaten am alten Friedhof in der Dauchinger Straße, auf dem Nordring sowie an der Rottweiler Straße.

Die plakative Unterstützung für den Schwenninger Einzelhandel im Innenstadtbereich ist durch eine Finanzspritze möglich, die der Gemeinderat vor rund einem Monat beschlossen hat. "Ende Juli bekamen wir das Go und mit dem Budget von 20.000 Euro haben wir diese Hinweisschilder umgesetzt und werden zudem am 22. September das Baustellenfest ausrichten", erklärt Beate Behrens, Geschäftsführerin der Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen (WTVS).