Villingen-Schwenningen Helios-Arena bekommt neues Gesicht

Von Corona-Krisen-Stimmung ist in der Helios-Arena am Mittwochvormittag nichts zu spüren. Während Architekt Uwe Schlenker, Wild-Wings-Geschäftsführer Christoph Sandner und KEB-Chef Klaus Hässler über die Baustelle führen, geht es mit Lärm und Funkensprühen der alten Tribüne an den Kragen. Tiefe Löcher in der Fankurve ermöglichen den Blick bis ins Fundament der Arena. "Dort werden neue Fundamente für die Tribüne eingesetzt", erklärt Uwe Schlenker.