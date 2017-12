Villingen-Schwenningen Getötet: Katze Willis Märtyrium ist kein Einzelfall

Als Strugar unseren Bericht über Willis schrecklichen Tod im November gelesen hatte, hat ihn dieser "tief ins Herz getroffen". Böse Erinnerungen wurden wach: "Vor ziemlich genau acht Monaten hat unserem Kater jemand auf genau dieselbe Art in Schwenningen das Leben genommen", schrieb er dann an die Redaktion. Und er stellt sich Fragen, die sich nach der Berichterstattung viele stellen: "Wo leben wir, und warum machen Menschen aus unserer nächsten Umgebung solch grauenvolle Taten? Man darf gar nicht darüber nachdenken, was so ein, in meinen Augen, kranker Mensch in Zukunft noch anstellt?"

Wie Familie Hoffmann im November so stellte auch Familie Strugar im März Anzeige gegen unbekannt. Doch die brachte nach vier Monaten nur ein ernüchterndes ­Ergebnis: die vorläufige Verfahrenseinstellung.

Dieter Popp von der Polizei erklärt, warum: Werde kein Täter ermittelt, dann werde der Fall an die Staatsanwaltschaft übermittelt mit dem Vermerk "z. N.", was so viel heißt wie: "zum Nachteil". Die Staatsanwaltschaft stelle das Verfahren dann in der Regel ein, allerdings nur im Rahmen einer vorläufigen Verfahrenseinstellung. Und das hat einen guten Grund: Wird zu einem späteren Zeitpunkt, etwa bei einer ähnlichen Tat, ein Tatverdächtiger ermittelt, kann ein nur vorläufig eingestellter Fall erneut aufgerollt werden, um nach möglichen Verbindungen zu suchen – möglicherweise ist der Täter von heute auch der Täter von damals gewesen.

Das in den beiden Fällen von Tierquälerei kein Kavaliersdelikt vorliegt, wird aus dem zu erwartenden Strafmaß für die Tierschänder deutlich: Mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren, erläutert Popp, können die Fälle geahndet werden. Laut Paragraph 17 des Tierschutzgesetzes liege ein "gravierender Verstoß" gegen das Tierschutzgesetz vor. Behandelt wird in diesem Gesetz alles von der Schlachtung bis hin zur Tötung von Tieren. Wer ein Wirbeltier ohne Grund, beispielsweise "aus Rohheit" und unter dem Zufügen "erheblicher Schmerzen oder Leiden" misshandelt, soll nach diesem Gesetz besonders hart bestraft werden.

Auch der Fall Willi wurde mittlerweile an die Staatsanwaltschaft übergeben.

Familie Strugar indes hofft weiter auf die Ahndung des Verbrechens an ihrem Kater im März. Auch wenn sie mittlerweile eine neue Samtpfote in ihrer Mitte begrüßen darf: "Wie es der Zufall will, ist uns vorletzten Sonntag beim Spaziergang ein junger, vermutlich ausgesetzter Kater rund ein bis zwei Kilometer nach Hause gefolgt und genießt jetzt bei uns die warme Stube."