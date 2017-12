Villingen-Schwenningen Anteilnahme an Katze Willis Schicksal ist riesig

Unsere Berichterstattung über den Fall löste im Internet einen Sturm von Entsetzen aus. Bestürzte Leser sprachen den Besitzern der Katze ihr Beileid aus, fragten sich, wie ein Mensch zu so einer Tat fähig sein kann und hofften, er möge gefunden werden. Es ist nun schon über eine Woche her und doch hat die Tat nichts an Gräuel verloren: Am Mittwoch vergangene Woche wurde die gerade einmal eineinhalb Jahre alte, schwarz-weiße Katze Willi auf einer Wiese nahe dem AOK-Gebäude in Villingen gefunden, mit aufgeschlitztem Bauch und abgetrenntem Schwanz. Ein Tierarztbesuch brachte die traurige Gewissheit: Die Wunden waren der Katze durch Menschenhand zugefügt worden.

Vielleicht findet sich doch noch eine Spur Tierquäler

Bereits am Mittwoch dieser Woche klingelte bei Familie Hoffmann, der Besitzerfamilie, das Handy. Es meldeten sich unter anderem drei Personen, die sich an der ausgesetzten Belohnung beteiligen wollten. Eine Frau bot 500 Euro an, die anderen je 100 Euro, so dass zusätzlich zu den 200 Euro der Besitzerfamilie nun insgesamt 1000 Euro zur Verfügung stehen.