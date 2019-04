Villingen-Schwenningen "Fridays for Future" zum vierten Mal in Doppelstadt

Nachdem zuletzt eine Demonstration in Schwenningen organisiert worden war, kehrte man am Freitag wieder nach Villingen zurück. Hierfür wählte man bewusst einen Termin in den Osterferien – auf diesem Weg wollten die Organisatoren zeigen, dass "Klimaschutz keine Ferien macht".

Bei Regen und ungemütlichen Temperaturen kamen immerhin 80 Personen zusammen, die sich am Amtsgericht trafen, um anschließend über die Niedere Straße und die Paradiesgasse in den Kaiserring zu ziehen. Währenddessen riefen sie Parolen und hielten ihre Transparente und Plakate in die Höhe. Vor dem Bickentor tanzten die Teilnehmer für den Klimaschutz, ehe es über den Klosterring – mit einem weiteren Zwischenstop am Oberen Tor – zum Abschluss auf den Latschariplatz ging.

Bereits kommende Woche, am 3. Mai, soll die nächste Klimaschutz-Demonstration in Villingen stattfinden.