Villingen-Schwenningen 250 Teilnehmer bei "Fridays for Future"-Demo

Auch die anderen Schwenninger Passanten finden gut, was der Klimaschutz-Tross bewirken will. "Immer heißt es, die jungen Leute machen nichts. Da sehen wir doch, dass das nicht stimmt", sagt eine ältere Dame am Rösslekreisel und lächelt in die Menge. Ihr Lächeln wird noch breiter, als sie die ausgelassene Stimmung betont, während die Demonstranten eben dort eine Klimaschutz-Polonaise ansetzen. Ausgelassen ist die Stimmung tatsächlich. Auch die andere Vorgabe der Organisatoren – bleibt friedlich – setzen alle um.

Über die Stationen Rathaus und Stadtkirche kommt der Tross auf dem Muslenplatz an. Hier ist wieder Gelegenheit, Missstände anzuprangern und Besserungsvorschläge zu äußern. "Die Menge an Öl, die täglich gefördert wird, hätte als Würfel eine Kantenlänge von 200 Metern. Stellt euch den mal hier auf dem Muslenplatz vor", ruft Jonas Klein. Für seinen nächsten Satz erntet er noch mehr Applaus: "Dass wir als Schulschwänzer oder ›Unfug for Future‹ betitelt werden, zeigt doch nur, dass wir das Richtige tun!"

Die Organisatoren möchten jeden ersten Freitag im Monat abwechselnd in V und S eine Demonstration veranstalten. Der nächste sichere Termin ist am 3. Mai. Auch für heute, Samstag, 6. April, haben sie zur regen Teilnahme an der Aktion "Saubere Landschaft" aufgerufen.