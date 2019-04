Villingen-Schwenningen "Fridays for Future" auch in den Osterferien

"Über 200 Schüler, Studenten und Eltern treffen sich um 11.30 Uhr am Amtsgericht. Dort wird eine kurze Ansprache stattfinden. Dann geht der Demozug weiter durch die Innenstadt und über den Klosterring und endet am Latschariplatz", heißt es in der Pressemitteilung. Mit dem 26. April findet eine Demonstration außerhalb des angedachten Turnus statt – die Schüler haben als feste Termine immer jeweils den ersten Freitag des Monats angekündigt – Villingen und Schwenningen sollten sich dabei abwechseln.

Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl

"Am 26. war ursprünglich angedacht, dass deutschlandweit Kundgebungen stattfinden. Das wird nun wahrscheinlich nicht überall konkret umgesetzt, wir haben uns aber dafür entschieden, den Tag in unserem Programm zu lassen", erklärt Laetitia Seyboldt, Sprecherin der Organisatoren. Der Termin in den Osterferien sei aus mehreren Gründen ausgewählt worden. Zum einen wollen die Schüler symbolisch ausdrücken, "dass Klimawandel auch keine Ferien macht", erklärt Seyboldt. Zum anderen, fährt sie fort, möchten die Organisatoren damit zeigen, dass sie auf das Thema auch aufmerksam machen möchten, ohne dabei unbedingt dem Schulunterricht fernzubleiben. Auch, dass es sich um den Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl handelt, sei mit ein Grund für die Terminwahl.