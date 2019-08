Villingen-Schwenningen Drogendealer wandern in den Knast

Die Urteile sind gesprochen, die juristische Aufarbeitung der illegalen Machenschaften von insgesamt sieben Angeklagten aus Pakistan, Syrien, Algerien und Tunesien war trotz Anlaufschwierigkeiten aufgrund teils verworrener Konstellationen geglückt. Den Männern, die zur Tatzeiten zwischen 19 und 33 Jahre alt gewesen sein sollen, wurde vorgeworfen, von Sommer 2017 bis August 2018 einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln in der Doppelstadt betrieben zu haben. Davon zeigte sich auch die Kammer überzeugt.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelte es sich dabei um 30 Kilogramm Marihuana, rund 6,5 Kilogramm Haschisch, etwa 800 Gramm Kokain und rund 1200 Ecstasy-Tabletten. Das Gericht unter dem Vorsitz von Richter Joachim Dospil sah es außerdem als erwiesen an, dass die Angeklagten teilweise als Bande agierten, was höhere Strafen nach sich zog. So habe man arbeitsteilig zusammengearbeitet, es seien verschiedene Rollen verteilt worden und die Drogen wurden gemeinsam verpackt, um sie anschließend in VS und der Region zu verkaufen.

Leicht gemacht hatte es sich die Kammer am letzten Prozesstag allerdings nicht. Fast drei Stunden lang wurde hinter verschlossenen Türen an dem Urteil gefeilt. Das hing sicherlich ebenfalls damit zusammen, dass es die Richter im Rahmen der sechs Verhandlungstage teilweise an den Ausführungen der Zeugen und Angeklagten zweifelten, die sich mitunter nicht mehr an ihre Aussagen gegenüber der Polizei erinnern wollten. Dennoch konnte, auch dank einiger Geständnisse, Licht in das Dunkel der geheimen Geschäfte rund um die Doppelstadt gebracht werden. Zwei Angeklagte schweigen