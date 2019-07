Villingen-Schwenningen Mutmaßliche Rauschgift-Bande steht vor Gericht

Mit Fußfesseln und begleitet von insgesamt 14 Justizbeamten wurden die Männer aus Haftanstalten in ganz Baden-Württemberg nach Konstanz gebracht. Der Vorwurf: Die Angeklagten, unter anderem aus Pakistan, Syrien und Algerien, sollen von Sommer 2017 bis August 2018 im Raum Villingen-Schwenningen 30 Kilogramm Marihuana, rund 6,5 Kilogramm Haschisch, etwa 800 Gramm Kokain und rund 1200 Ecstasy-Tabletten verkauft haben.

Knapp eine Stunde benötigte der zuständige Staatsanwalt, um die über 60 Taten der Anklageschrift zu verlesen. Dabei wurde deutlich, dass es sich um eine verworrene Angelegenheit handelt, die einer umfangreichen gerichtlichen Aufarbeitung bedarf. Denn den sieben Männern, die zur Tatzeit zwischen 19 und 33 Jahre alt gewesen sein sollen, wird unter anderem vorgeworfen, die Taten sowohl einzeln als auch als Bande verübt zu haben – letzteres hätte eine Mindestfreiheitsstrafe von fünf Jahren zur Folge. Als Hindernis stellte sich dabei auch die, trotz der Dolmetscher, teilweise schwierige Verständigung mit den Angeklagten dar.

Beschafft worden sein soll das Rauschgift insbesondere in Deutschland. Genannt werden Städte wie Berlin, Hamburg, Leipzig oder Wismar, die angefahren wurden, um von dort aus den "Stoff" in die Doppelstadt zu bringen und gewinnbringend – teilweise auch, um die eigene Sucht zu finanzieren – zu veräußern. Als Depot hätten allen die Wohnungen der Angeklagten in der Zimmerstraße sowie der Lessingstraße gedient, während unter anderem im Bereich der Sparkasse in der Paradiesgasse, in der Schwedendammstraße aber auch in einem Internetcafé in der Schlösslegasse sowie einem Flüchtlingsheim in St. Georgen die Waren an den Mann gebracht wurden seien.