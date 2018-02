Villingen-Schwenningen Altermedia: Verteidiger fordert Freispruch

Von der Chance, das letzte Wort zu ergreifen, machte der St. Georgener Neonazi am Ende der Plädoyers der Verteidigung am Donnerstag keinen Gebrauch. Viel mehr schloss er sich den Ausführungen seines Anwalts Alexander Heinig an. Dieser führte in zwei Stunden aus, warum sein Mandant zu Unrecht auf der Angeklagtenbank sitze und die Vorwürfe der Bundesanwaltschaft, die dreieinhalb Jahre Haft fordert, haltlos seien.

Der arbeitslose Informatiker sei nach Meinung von Heinig lediglich zweiter Kopf der Plattform gewesen, auf der Hetze gegen Juden, Ausländer und Andersdenkende betrieben wurde. "K. war für das Technische zuständig", so der Anwalt, Altermedia sei vielmehr das "geistige Kind" von der Mitangeklagten Jutta V. gewesen. Den Vorwurf, nicht kooperiert zu haben, wies er entschieden zurück: Das Passwort zu den Servern habe sein Mandant gar nicht aushändigen können, "das war eine komplizierte Buchstaben- und Zahlenfolge, die er irgendwo notiert und nicht parat hatte".

Verteidiger ist in rechter Szene bekannt