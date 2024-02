Viertelfinale in der Champions League: Allianz MTV Stuttgart ringt den Topfavoriten sensationell nieder

1 Das Team von Allianz MTV Stuttgart stemmte sich mit aller Macht dem Topfavoriten aus Istanbul entgegen und durfte am Ende jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Was ein Spiel, was ein Kampf! Und was ein Ergebnis! Die Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart haben am Dienstagabend die Sensation geschafft und das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Fenerbahce Istanbul gewonnen.









Es war ja ein weit entfernter Traum gewesen – der erstmalige Einzug ins Halbfinale der Champions League. Schließlich war Fenerbahce Istanbul zu Gast in der Scharrena. Aber: Je länger das Hinspiel im Viertelfinale von Allianz MTV Stuttgart gegen das türkische Topteam dauerte, desto mehr schien sogar die Sensation möglich, also ein Sieg gegen den haushohen Favoriten. Mit unbändigem Kampfgeist stellten sich die Stuttgarterinnen dem Tabellenführer der türkischen Liga entgegen – und schafften am Ende tatsächlich das völlig Unerwartete: einen 3:2-Erfolg im ersten von zwei Aufeinandertreffen. „Mehr geht nicht“, jubelte MTV-Sportchefin Kim Renkema. Oder doch? Das Rückspiel findet am nächsten Mittwoch in Istanbul statt.