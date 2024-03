Das 1000. Bundesliga-Spiel im Stuttgarter Stadion steht an. Diese Rekordmarke wird sich auch auf der Brust der Spieler finden – allerdings nicht während des Spiels.

Sondertrikots haben beim VfB Stuttgart ja eine gute Tradition, zuletzt lief der Bundesligist im Dezember gegen Werder Bremen mit einem vom Esslinger Künstler Tim Bengel entworfenen Jersey auf. Jetzt, im Heimspiel am Sonntag gegen den 1. FC Heidenheim (17.30 Uhr/Liveticker), werden die Profis erneut ein speziell für dieses Spiel herausgegebenes Shirt tragen. Allerdings nicht im Spiel, sondern während des Aufwärmens.

Der Anlass: Das Württemberg-Duell ist das 1000. Bundesliga-Spiel im Stuttgarter Stadion. Mit eben dieser Zahl auf der Brust werden die Profis am Sonntag um kurz vor 17 Uhr von der Untertürkheimer Kurve kommend den Rasen zum Warm-Up betreten. Das in weiß gehaltene Aufwärm-Shirt zeigt zudem im Hintergrund Elemente des Stuttgarter Stadions, das sich über die Jahrzehnte immer wieder verändert hat – bis auf den Standort in Bad Cannstatt, der stets derselbe blieb.

Übrigens: Rein zufällig fällt das Jubiläumsspiel mit einer zweiten runden Marke zusammen: der 1000. Ausgabe der Stadionzeitschrift „Stadion aktuell“, die seit 1976 die Besucher rund um die aktuelle Partie informiert. Auch am Sonntag wieder.