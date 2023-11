VfB Stuttgart bringt limitiertes Shirt heraus: Das neue Sondertrikot zeigt Kraut-Kunst

3 Deniz Undav, Serhou Guirassy und Chris Führich im neuen Shirt. Foto: VfB

Der VfB Stuttgart spielt im Heimspiel gegen den SV Werder Bremen mal wieder in einem Sondertrikot. Das ist außergewöhnlicher denn je, limitiert und alles andere als ein Schnäppchen.









Der 2. Dezember ist für den Sport in Stuttgart ein besonderer Tag. In Hamburg werden die Gruppen für die Fußball-Europameisterschaft ausgelost (ab 18 Uhr) – danach ist klar, wer neben Deutschland im kommenden Sommer in der MHP-Arena zu Gast sein wird. Zudem empfangen die Handballer des TVB Stuttgart die Bundesligakonkurrenz aus Hannover (20 Uhr). Der VfB Stuttgart bestreitet außerdem sein Heimspiel gegen den SV Werder Bremen (18.30 Uhr) – und macht den Abend noch ein bisschen besonderer.