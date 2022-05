20 Zuletzt jubelte der VfB Stuttgart oft in seinen Sondertrikots. Ein Überblick. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Gegen den 1. FC Köln tritt der VfB Stuttgart in einem Sondertrikot an. Wir blicken zurück auf die auffälligsten und bemerkenswertesten Jerseys der vergangenen Jahre.















Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart geht mit einem Sondertrikot als Glücksbringer in das Abstiegsfinale gegen den 1. FC Köln. Die Schwaben streifen sich am Samstag (15.30 Uhr/Liveticker) das Meistertrikot der Saison 1991/92 über, um den direkten Klassenerhalt doch noch zu schaffen – oder zumindest den Relegationsplatz final abzusichern.

„Das Trikot knüpft an den Geist von 1992 an, der uns auch am Samstag beflügeln und Glück bringen soll“, sagte Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender des VfB. Das Jersey vereint dabei die wichtigsten Merkmale der VfB-Trikots der historischen Saison vor 30 Jahren.

