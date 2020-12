Versuchte Kindstötung Landgericht Rottweil verurteilt Mutter zu sieben Jahren Haft

Rottweil/Balgheim - Weil sie versucht haben soll, ihren drei Jahre alten Sohn mit einem Messer umzubringen, muss eine 36 Jahre alte Frau für mehrere Jahre in Haft. Das Landgericht Rottweil verurteilte die Angeklagte am Mittwoch wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Nötigung zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren. Die Frau litt zur Tatzeit nachweislich an einer schweren Depression. Die Schwurgerichtskammer war deswegen überzeugt, dass sie im Zustand verminderter Steuerungsfähigkeit handelte.