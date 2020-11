Versuchte Kindstötung in Spaichingen Zweiter Prozesstag bringt Erschreckendes ans Licht

Am zweiten Prozesstag der ersten Schwurgerichtskammer am Rottweiler Landgericht sollten die Befragungen mehr Licht in das familiäre Umfeld der Frau und ihrer beiden Kinder bringen. Die Frau hatte ihre Kinder mit in den Wald zwischen Spaichingen und Balgheim genommen und dort den Dreijährigen mit einem Küchenmesser schwer am Hals verletzt. Die zwölfjährige Tochter konnte sich losreißen und Hilfe holen.

Eine Leitfrage des Gerichts war, in welchem Grad der seelische Ausnahmezustand der an Depressionen Leidenden an jenem 21. Mai diesen Jahres, gewesen war und ob sie vorhatte, beide Kinder mit in den Tod zu nehmen, oder "nur" den Kleinen. Denn aus Zeugenaussagen zog sich der Eindruck durch, dass die Vorstellung, der Dreijährige könnte zu seinem Vater kommen, ein großes Problem für die Angeklagte darstellte. Mit ihm hatte die Mutter nach Wegzug aus dem Kreis Tuttlingen in Prenzlau gelebt: Er habe sie mehrfach geschubst und den Kleinen an der Gurgel gepackt, sie habe Angst vor ihm gehabt. Im April trennten sie sich und sie zog am 1. Mai wieder in den Kreis Tuttlingen.