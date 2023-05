Direkt vor dem Schramberger Schloss ist am Freitagabend der Laster einer niederländischen Spedition liegengeblieben.

Mit eingeschalteter Warnblinkanlage stand das schwere Fahrzeug mit lettischen Kennzeichen auf der Fahrspur in Richtung Innen- und Südstadt auf der Bundesstraße 462. Glücklicherweise für den Verkehr in der Stadt ereignete sich die Havarie zu einer verkehrsamen Zeit, ein Unfall auf der entgegengesetzten Spur in der morgendlichen Rush-Hour hatte auch schon für einen kilometerlangen Stau geführt.