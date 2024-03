1 Der Blitzer hat freie Bahn am Mittwoch in der Königsstraße. Foto: Otto

Der städtische Blitzer ist am Mittwochmittag in der Königsstraße positioniert – diesmal so, wie manch einer schmunzelnd bemerkt, dass er nicht zugeparkt werden kann.









Ein zugeparkter Blitzer in der Rottweiler Heerstraße hatte Anfang März tatsächlich bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Ein direkt in der Parklücke davor gestellter Wohnwagen sorgte nämlich dafür, dass die Linse des Blitzers nichts zum blitzen hatte – was vielerorts gefeiert wurde, aber auch kritische Stimmen hervorrief.