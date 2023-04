14 Zahlreiche Besucher strömten zum verkaufsoffenen Sonntag in die Fußgängerzone nach Ebingen. Foto: Holbein

Die Marktschreier sind wieder da gewesen beim verkaufsoffenen Sonntag in Albstadt. Beim Gastspiel des original Hamburger Fischmarkts in der Ebinger Fußgängerzone machte so mancher ein Schnäppchen.









Das Wetter spielte bestens mit: Am verkaufsoffenen Sonntag bummelten die Besucher im Sonnenschein durch die Ebinger Fußgängerzone, und so manch einer gönnte sich bei den warmen Temperaturen ein Eis.

Auf Betriebstemperatur kamen auch die Marktschreier bei ihrem Gastspiel des „Original Hamburger Fischmarkts“. Und so war es nicht verwunderlich, dass viele Gäste mit voll bepackten Tüten unterwegs waren. Denn Wurst-Achim, amtierender deutscher Meister, wusste, wie er seine leckeren Genüsse unter das Volk bringt, und sei es als „Rentnerpaket“.

In nichts nach stand ihm Käse-Mai mit seiner Riesenauswahl an Käse-Markenprodukten: „Wer braucht noch Käse?“, schrie er lauthals in die Runde und fand so seine Kundschaft. Auf seiner Ware sitzen blieb auch nicht Aal-Hinnerk, der seine Räucherfischspezialitäten an die Leute brachte – immer mit einem Witz oder einer Anekdote auf den Lippen. Derweil pries der italienische Marktschreier Nudel-Kiri seine Produkte als „Orgasmus für den Gaumen“ an.

Vom einzigen ehrlichen Verkäufer

Ob Käthe-Kabeljau mit seinen Fischbrötchen oder Milka-Maxxx mit seinen Waffelröllchen und Schokoladen, sie alle stachelten sich gegenseitig zu marktschreierischen Höchstleistungen an, wobei es nicht fehlen durfte, sich gegenseitig zu frotzeln: „Ich bin der einzige ehrliche Verkäufer hier.“ Und mit dem Publikum zu schäkern: „Es läuft.“ Für die treuen Kunden gab es dann eine extra prall gefüllte, „preiswerte Schwabentüte und Schnäppchentasche“.

Hungern brauchte keiner am verkaufsoffenen Sonntag, auf der Fressmeile gab es neben gebratenen Nudeln, Chicken Wings, Crêpes und ungarischen Spezialitäten so ziemlich alles für den Gaumengenuss. Derweil vergnügten sich die Sprösslinge auf dem Kinder-Karussell oder ließen sich eine Luftballon-Figur formen.

„Die Auswahl gefällt den Besuchern“, lautete auch die Rückmeldung von Manuela Früholz, der Vorsitzenden des Handels- und Gewerbevereins Albstadt-Ebingen, der den verkaufsoffenen Sonntag veranstaltet – und wegen des späten Termins diesmal eine kleine Kröte schlucken musste: Viele Süßwarenanbieter seien am Wochenende auf einer Branchenmesse und deshalb nicht gekommen, verriet die Vorsitzende, in deren Café sich die Torten-Theke dafür schnell leerte.

Die Stadtteile Tailfingen und Lautlingen, wo ebenfalls Geschäfte offen waren, hätte der HGV gerne mit eingebunden und dort je ein Karussell aufgestellt. Aus Tailfingen sei jedoch keine Rückmeldung gekommen, und in Lautlingen wäre es für einen Tag doch arg aufwendig gewesen, denn für Samstag war Regen gemeldet, der dann ja auch kam.

Die Marktbesucher auf dem Fischmarkt hätten sich vom Nieselregen am Samstag freilich nicht abhalten, freute sich Manuela Früholz – und strahlte um so mehr über das schöne Wetter am Sonntag. Und im nächsten Jahr soll dann die Einbindung der anderen Stadtteile auch besser klappen.