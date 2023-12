Unternehmer aus Schramberg: Sohn von Brantner Bäck macht Karriere in München

1 Julius Brantner (rechts) in seiner transparenten Backstube Foto: Kathrin Koschitzki

Julius Brantner betreibt ein Bäckereigeschäft in München. Der 32-Jährige ist kein geringerer als der Sohn von Konrad Brantner, weit über Schramberg hinaus bekannt für seine Brantner Bäck Filialen. Im Gespräch mit unserer Redaktion erklärt Julius Brantner warum er lieber eigene Wege ging, als in das Familienunternehmen einzusteigen.









Sein Bäckereigeschäft in München laufe für ihn ganz gut, berichtet Julius Brantner im Gespräch mit unserer Redaktion, obwohl es in München, wie er einräumt, nicht an Konkurrenz mangle. Schließlich sei München „eine sehr große Brotstadt“. Zur Entscheidung für München als Standort sei es durch seine damalige Freundin gekommen, die in München gewohnt hatte.