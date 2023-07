1 Blickt CDU-Chef Friedrich Merz etwa nach rechts, Richtung AfD? Foto: Michael Kappeler/dpa

Mit seinen Aussagen zu einer möglichen Zusammenarbeit seiner Partei mit der AfD sorgt CDU-Chef Friedrich Merz für Wirbel. Jetzt äußern sich die Verantwortlichen und Abgeordneten der Union im Kreis Calw dazu.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wie mit der Alternative für Deutschland (AfD) umgehen? Diese Frage treibt aktuell die CDU um. Die Diskussionen ausgelöst hat Parteichef Friedrich Merz mit einem Interview im ZDF. Darin sagte Merz, wenn in Thüringen ein AfD-Landrat und in Sachsen-Anhalt ein AfD-Bürgermeister gewählt worden sei, dann seien das demokratische Wahlen. „Das haben wir doch zu akzeptieren. Und natürlich muss in den Kommunalparlamenten dann auch nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt, das Land, den Landkreis gestaltet.“ EU-Parlament, Bundes- und Landtage nahm er davon aus.