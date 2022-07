1 Den Anstoß führt Bürgermeister Hermann Acker aus, Christian Kinzel (links) von der Sparkassen-Finanzgruppe und Thomas Schefold von der SVO sowie Schiedsrichter Kadir Yakin sind ebenfalls dabei. Foto: Wagner

Hochkarätige Nachwuchsspieler aus der ganzen Welt. Die Zuschauer in Oberndorf können sich auf ein dreitätiges Fußballfest einstellen.















Oberndorf - Nach zwei Jahren Pause begann das internationale U19-Turnier am Freitagabend gleich mit einem Knaller. Bei idealem Fußballwetter und vor einer großen Zuschauerkulisse hatte das Los mit dem FC Midtjylland den Überraschungssieger von 2019 und Publikumsliebling Sportclub Freiburg zusammengeführt.

Zahlreiche Zuschauer

Bereits zu Beginn des Turniers konnte Bürgermeister Hermann Acker als Schirmherr neben den Spielern zahlreiche Zuschauer im Oberndorfer Neckarstadion begrüßen.

Er zolle dem Organisationsteam um Oliver Hauer Respekt und Anerkennung für diese phänomenale Leistung, erklärte Acker und wünschte dem Turnier viele spannende Spiele und einen fairen Verlauf.

Bürgermeister führt Anstoß aus

Auch Christian Kinzel vom Hauptsponsor, der Sparkassen-Finanzgruppe schloss sich dem Lob an die Organisationen und Helfer an und lobte die Wertigkeit, die dieses Turnier durch die Teilnahme dieser hochklassigen Teams erfahre.

Der erste Ballkontakt an diesem Nachmittag blieb Bürgermeister Hermann Acker vorbehalten, der den Spielball an Thomas Schefold weiterleitete. Erst dann gab Schiedsrichter Kadir Yakin den Ball offiziell frei und pfiff das erste Spiel der 27. Auflage des Oberndorfer U19-Turniers zwischen dem FC Midtjylland aus Dänemark und dem SC Freiburg unter dem Jubel der Zuschauer an.

Fußball bis Sonntag

Das U19-Turnier geht bis Sonntag, 31. Juli. Für den dänischen Titelverteidiger FC Midtjylland ist es die zweite Teilnahme nach 2019. Die Stammgäste aus dem Breisgau sind bereits zum 26. Mal dabei. Zusammen mit sechs weiteren hochkarätigen Nachwuchsmannschaften werden sie den Sieger untereinander ausmachen. Mit von der Partie sind Palmeiras São Paulo (Brasilien, zweite Teilnahme), Villarreal CF (Spanien, erste Teilnahme), der Hamburger SV (erste Teilnahme), Borussia Mönchengladbach (sechste Teilnahme), dem FC Schalke 04 (zehnte Teilnahme) und der VfB Stuttgart (17. Teilnahme).

Nach den vier Auftaktpartien am Freitag, stehen am Samstag gleich acht Spiele an. Beginn ist um 10.15 Uhr. Das Finale findet am Sonntag um 15.45 Uhr statt.