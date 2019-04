Tübingen/Bad Wildbad Brand in BFW-Wohnheim bleibt unaufgeklärt

Den Freispruch hatte sogar die Staatsanwältin Susanne Teschner in ihrem Plädoyer beantragt, weil sich die Tatsachen, die aus ihrer Sicht für eine Täterschaft der Angeklagten gesprochen hatten, in der Verhandlung nicht mehr so dargestellt hätten. Acht Zeugen waren vernommen worden.

Mangels hinreichenden Tatverdachts hatte die Tübinger Strafkammer schon eine erste Anklage gegen die seinerzeitige Umschülerin aus Tuttlingen zunächst nicht zugelassen. Das Stuttgarter Oberlandesgericht hatte aber einer Beschwerde der Staatsanwälte stattgegeben. Nun urteilten die Richter aber, dass für die zwei Brände in dem Hanggebäude sowohl ein technischer Defekt, als auch fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung möglich sind.

Dabei aber sei der Personenkreis, der den Brand in der Märznacht 2015 verursacht haben könnte, "unüberschaubar groß". Neben den anwesenden Internats-Schülern hätten auch Außenstehende in das Gebäude gelangen können.