Der Winter hat aktuell auch Balingen im Griff - wie es im Januar im Zollernalbkreis eben nicht unüblich ist. Ab Montag wollen sich die Fußballer der TSG Balingen auf die zweite Saisonhälfte vorbereiten.

Braun ob des Wetters gelassen

Cheftrainer Martin Braun erklärt: "In der Vergangenheit war der Platz immer sehr gut geräumt, da waren die Leute sehr hilfreich. Ich hoffe, dass zumindest ein Teil des Platzes bespielbar ist." Zumal es mit der "kleinen" Bizerba-Arena auch eine Alternative gibt. "Das ist optimal um trotz schlechter Witterung auch mit Ball arbeiten zu können, zumindest im Wechsel mit konditionellen Elementen", so der frühere Spieler des SC Freiburg. "Man weiß, dass es im Winter Schnee geben kann, das bringt mich nicht aus der Fassung."

Längere Pause genutzt

Für schlechte Laune gibt es auch keinen Grund, schließlich stehen die Balinger aktuell auf dem 2. Platz und haben schon 38 Punkte gesammelt. "Es war schon schön, im Vergleich zu den letzten Jahren mal eine längere Pause zu haben. Ich habe das sehr genossen. Und mit der aktuell guten Platzierung ist es noch schöner", meint Braun, der noch hinterher schiebt. "Ich freue mich wieder auf die Arbeit mit den Jungs."

Dabei wird er Stand der Dinge auch fast den kompletten Kader zum Vorbereitungsstart begrüßen können. So wird nur Luca Kölsch noch etwas länger Zeit brauchen. "Henry Seeger hat eine Zerrung, der wird vielleicht noch nicht alles mitmachen können. Bei Jonas Fritschi und Jan Ferdinand wird man auch noch schauen müssen, wie viel möglich ist", erläutert Braun. Neben den Hallenturnieren in Balingen, Empfingen und Sindelfingen - an denen ja nur ein Teil des Kaders teilgenommen hat - gab es für die vergangenen zwei Wochen noch einen Plan von Stefan Vogler. "So wie ich die Mannschaft kenne, hat sie das sehr seriös erledigt", lässt Braun verlauten.

Fokus auf Entwicklung

Spezielle Ziele für die Vorbereitung gibt es nicht. An erster Linie steht für den Trainer das Thema Entwicklung. So müsse man nichts Grundsätzliches umstellen, wolle aber gewisse Details verbessern. Er zählt exemplarisch das Offensivpressing auf. "Das wollen wir noch öfters erkennen und auch durchsetzen." Träumereien anhand des guten Tabellenplatzes gäbe es nicht. "Ich gehe schon davon aus, dass keine 16 Teams mehr als 38 Punkte erreichen werden. Wir haben unsere Entwicklung im Kopf, wenn diese positiv verläuft, werden wir auch weiter Punkten", erläutert Braun.

Er schickt auch noch ein Lob an seine Spieler hinterher, welche die Situation sehr gut einschätzen würden. "Die sind alle sehr reflektiert. Bei uns sind nur Spieler, die sehr vernünftig mit dem Leben umgehen. Entweder stammen sie aus dem Verein und haben dadurch eine klare Prägung oder sie haben sich bewusst, für unseren Weg entschieden." Sehr wohl nimmt Braun aber die "positive Stimmung in der Mannschaft wahr". Mit dieser wird sicherlich auch der Trainingsstart bestritten - ob mit oder ohne Schnee.

Info: Der Winterfahrplan der TSG

Das erste Testspiel bestreitet die TSG Balingen am 28. Januar um 14 Uhr in Nagold. Am 4. Februar gibt es auf der Waldau ein Blitzturnier mit Ligakonkurrent Bahlinger SC und dem Oberliga-Tabellenführer Stuttgarter Kickers. Eine Woche später - am 11. Februar - spielt man beim Winter-Cup der SG Empfingen, bevor man am 18. Februar in Dotternhausen auf den FC 08 Villingen trifft. Für den letzten Feinschliff geht es vom 23. bis 26. Februar nach Kenzingen ins Trainingslager. Dort gibt es Testspiele gegen den 1. CfR Pforzheim und Freiburger FC.