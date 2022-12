1 So sehen Sieger aus: Die 1. Mannschaft der TSG Balingen freut sich über den knappen Finalsieg. Foto: Kara

Das "Große Turnier" beim Sparkassen-Indoor-Cup ist gestartet. Im Finale gab es ein internes Duell zwischen der 1. Mannschaft und U23 der TSG Balingen.















Gruppe 1: Die Regionalliga-Mannschaft der TSG Balingen wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Mit neun Punkten und 11:2 Toren holte man sich souverän den Gruppensieg. Neben einigen arrivierten Kräften durften sich auch Henry Seeger und Leon Mathauer beweisen. Kapitän Matthias Schmitz hütete in ungewohnter Rolle das Tor. Zum Auftakt gegen den SV Dotternhausen traf Leon Mathauer bereits in der ersten Minute zur Führung. Henry Seeger und Lukas Foelsch erzielten die weiteren Treffer.

Hitziges Duell zwischen Balingen und Ebingen

Knapper und hitziger wurde es in der Partie gegen Ebingen, die mit 3:2 für die TSG endete. Richtig Spielfreude kam dann beim 5:0 gegen SF Calcio Mössingen auf. Diese wirkten nicht so frisch wie an den ersten beiden Tagen und holten folglich keinen Punkt. So entscheidete sich das Weiterkommen im letzten Spiel zwischen Dotternhausen und Ebingen. Nach ausgeglichener Anfangsphase zeigte sich der Landesligist effektiver und siegte 3:0.

Stetten/Rangendingen überrascht

Gruppe 2: Enorm spannend ging es in Gruppe 2 zu. Lediglich der SV Sulgen/Schramberg, der am Vortag noch das "Kleine Turnier" gewinnen konnte, war mit null Punkten chancenlos. Positiv überraschte der SV Stetten/Rangendingen II. Gleich zum Auftakt wurde der TSV Straßberg mit 4:0 abgeschossen. Diese hohe Niederlage war letztlich trotz zweier Siege eine zu große Hypothek für die Mannschaft von Stefan Bach. Aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber Stetten/Rangendingen und dem FC 07 Albstadt musste man sich mit dem dritten Platz begnügen. Albstadt konnte eine packende Begegnung gegen die SG mit 4:2 für sich entscheiden.

Laufen und Balinger U19 scheiden aus

Gruppe 3: Eröffnet wurde die Gruppe mit dem interten TSG-Duell. In einer ausgeglichenen Partie zeigte sich die U23 einen Tick abgezockter und ausgerechnet U19-Spieler Tim Wolf erzielte den Siegtreffer. Die Mannschaft von Ingo Weil konnte auch im "Großen Turnier" spielerisch durchaus überzeugen, in den entscheidenden Momenten fehlte aber der letzte Punch. So auch im dritten Gruppenspiel gegen Landesligist SG Empfingen. Ein Sieg musste her – trotz viel Aufwand wollte aber kein Tor gelingen, so dass es beim 0:0 blieb. Gegen den TSV Laufen reichte eine zweimalige Führung am Ende nur zu einem Unentschieden.

Laufen musste nach der Gruppenphase ebenfalls die Segel streichen. Die Mannschaft von Mario Creuz zeigte sich aber erneut ansprechende Leistungen und war speziell über die Angreifer Marco und Daniel Schneider jederzeit gefährlich. Auf Platz zwei landete folglich die SG Empfingen. Die Mannschaft von Philipp Wolf und Daniel Seemann erzielte gegen Laufen in letzter Minute den Siegtreffer und überstand Großchancen beider Balinger Teams kurz vor Schluss schadlos.

Michel in Torlaune

Gruppe 4: Positiv überraschte auch der TSV Frommern. Die Mannschaft ließ den Landesligisten aus Trossingen hinter sich und wurde Gruppenzweiter. Dominiert wurde die Gruppe vom Oberligisten FC Holzhausen. Viele ehemalige TSG-Spieler rund um Torhüter Kevin Fritz und die Gebrüder Oberle standen auf der Platte. Gleich im ersten Spiel gegen Trossingen schnürte Torjäger Janik Michel einen Dreierpack. Schadlos kam der FCH durch die Vorrunde, die Spvgg Mössingen schied ohne Punkte auf der Habenseite aus.

Finalspiele: Spektakulär war das erste Viertelfinale zwischen Balingen und Albstadt. Die zwischenzeitlich 2:1-Führung der 07er durch Tore von Armin Hotz und Dominik Bentele drehte Kaan Akkaya mit einem Hattrick. Der SV Stetten/Rangendingen überraschte beim 2:0 Sieg gegen den SV Dotternhausen und das ohne den angeschlagenen Spielertrainer Lars Eschment. Überragend auch die Leistung von Torhüter Andreas Henle.

Noch knapper war es in der Partie zwischen der Balinger U23 und Frommern. Frommern verteidigte sehr kompakt, die TSG II biss sich lange die Zähne aus. Durch ein Tor von Raphael Hipp zog die Epstein-Truppe aber schließlich doch ins Halbfinale ein. Torreich war das letzte Viertelfinale zwischen Holzhausen und Empfingen. Der FCH siegte mit 6:2. Schnell lag die Mannschaft von Pascal Reinhardt mit 4:0 vorne, dann kam Empfingen auf 4:2 heran. Der FCH schaltete wieder einen Gang hoch und zog auch dank drei Michel-Toren ins Halbfinale ein.

TSG II im Finale

Im ersten Halbfinale traf die U23 der TSG Balingen auf Stetten/Rangendingen II. Überragender Mann beim 3:1-Sieg der TSG war Silas Bader, der die ersten beiden Treffer erzielte. Lennard Pfeffer hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Jonas Kurz sorgte mit dem 3:1 für die Entscheidung.

Foelsch mit Traumtor

Im zweiten Halbfinale kam es zum Prestigeduell zwischen der TSG Balingen und dem FC Holzhausen. Dabei zeigte die TSG auf beeindruckende Weise wer Herr in der Arena ist. Zwar konnte das 1:0 durch einen Akkaya-Strafstoß von Janik Michel ausgeglichen werden, dann legte die TSG aber richtig los. Lukas Foelsch erzielte das wohl schönste Tor des Abends und traf per Heber weit aus der eigenen Hälfte. Youngster Leon Mathauer legte einen Doppelpack nach - Endstand 4:1.

Im Spiel um Platz 3 setzte sich der FC Holzhausen gegen die Überraschungsmannschaft des Turniers durch. Auffällig beim 3:2-Sieg war Luca Pantel mit einem Doppelpack.

Im internen TSG-Finale agierte die U23 sehr diszipliniert und kompakt - und machte so der Braun-Elf das Leben schwer. Tim Wolf erzielte zwei Minuten vor Ende die Führung, doch Sascha Eisele und praktisch mit der Schlusssirene Kaan Akkaya drehten die Partie.