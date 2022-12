1 Große Freude gab es bei der TSG Balingen über den 4:2 Sieg unter schwierigen Bedingungen. Foto: Eibner

Einen erfolgreichen Jahresabschluss feierte die TSG Balingen in der Heimpartie gegen den VfR Aalen. Dank einer furiosen ersten Hälfte stand am Ende ein 4:2 Sieg zu Buche.















Link kopiert

Die erste gute Nachricht gab es bereits am Morgen gegen 10 Uhr. Die Platzkommission der Regionalliga Südwest gab grünes Licht für den Anpfiff. Im Anschluss waren ehrenamtlich Helfer und auch beide Mannschaften im Einsatz, um den Platz vom Schnee zu befreien.

Vier Wechsel in der Startelf

Gegenüber dem Auswärtssieg in Freiberg gab es vier Veränderungen in der TSG-Startelf. Jonas Meiser, Jonas Vogler, Tim Wöhrle und Lukas Foelsch spielten für Tobias Dierberger, Sascha Eisele, Adrian Müller und Lukas Ramser. Die Mannschaft von Martin Braun übernahm dann auch sofort das Kommando und ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. Gegen den Ball musste im Anlaufverhalten etwas nachjustiert werden, da die Aalener in ihrem 4-4-2 Raute das Zentrum sehr gestärkt hatten.

Mit der ersten wirklichen Chance ging die TSG dann aber sofort 1:0 in Führung. Nach einem Steilpass von Kaan Akkaya setzte sich Jonas Meiser clever durch und legte den Ball mit der Picke ins Netz. Dieses Tor zeigte bei den Aalenern, die in der Vorwoche 5:0 in Fulda verloren, durchaus Wirkung. Ein ums andere Mal zeigten sie in der Folge große Lücken in ihrem Defensivspiel.

Ein Morais-Abschluss in der 18. Minute wurde im letzten Minute noch geblockt – sieben Minuten später war es aber soweit: Nach einem weiten Vogler-Ball schaltete Co-Trainer Lukas Foelsch am schnellsten, bediente Jonas Meiser, der seinerseits Torschütze Morais auflegte. Nicht zu unterschlagen ist, dass kurze Zeit vorher Akkaya einen Kopfball der Gäste auf der Linie klärte und Binanzer gegen Jan Christoph Just parierte. Bis zur Pause überschlugen sich nun fast die Ereignisse.

Spektakuläre Minuten

Ein Foelsch-Treffer wurde zunächst aberkannt. Kurze Zeit später schickte er aber Laurin Curda auf die Reise, der sich die Chance nicht nehmen ließ und das 3:0 erzielte. In der 39. Minute kombinierte sich die TSG fast brasilianisch in den Gäste-Strafraum. Doch sowohl Meiser als auch Morais wählten in bester Schussposition nochmals den Querpass. Das 4:0 ließ aber nicht lange auf sich warten. Nach einem Foul an Moritz Kuhn verwandelte Kaan Akkaya den resultierenden Strafstoß souverän. Letztes Highlight vor der Pause war ein Abseits-Tor von Aalens Paolo Maiella.

Akkaya verschießt Elfmeter

Schon zu diesem Zeitpunkt war klar, dass nur noch heftiger Schneefall einen erfolgreichen Jahresabschluss der TSG verhindern könnte. Doch auch nach der Pause war die Braun-Elf gegen nun deutlich defensivere Gäste die aktivere Mannschaft. Abschlüsse von Morais und Vochatzer wurden gehalten beziehungsweise geblockt. Als Moritz Kuhn nach 60 Minuten aber wieder einmal in den Strafraum eindrang und nur per Foul zu stoppen war, trat erneut Akkaya zum Strafstoß an. Mit einer spektakulären Doppelparade aber verhinderte Torhüter Michel Witte das 5:0 und damit die sichere Entscheidung. Im Nachgang traf auch noch Vochatzer den Pfosten.

Aalen verkürzt

In der Folge gab es einen deutlichen Spannungsabfall. Folglich kam der VfR Aalen noch mal in die Partie. Zunächst traf Just per schönem Kopfball zum 4:1, in der 78. Minute erzielte der eingewechselte Jonas Arcalean gar das 4:2. Dieser hatte mit einem Pfostenschuss auch die letzte Chance der Partie.