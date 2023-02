1 Walter Vegelin traf gegen Villingen doppelt. Foto: Eibner

Lange Zeit sah es im Testspiel zwischen Regionalligist Balingen und Oberligist Villingen nach einem Remis aus. Doch drei Minuten vor dem Ende köpfte Walter Vegelin zum 3:2-Siegtreffer für die Braun-Elf ein.









Auf dem Rasenplatz an der Kreissporthalle startete der FC 08 bei seiner Generalprobe für den Pokalschlager in Bahlingen mutig. Jonas Brändle kam schon in der Anfangsminute zum ersten Abschluss.

Andric vorne und hinten im Blickpunkt

Richtig heikel wurde es das erste Mal in der 8. Minute. Einen Steilpass von Kapitän Tevfik Ceylan erlief Ibrahima Diakite im Laufduell mit Marko Andric. Hier hätte der Villinger Angreifer durchaus einen Strafstoß herausholen können, blieb aber auf den Beinen und spielte den Querball einem Balinger in die Füße. Der junge Balinger Innenverteidiger und Villingens Sprinter, der im 5-2-3 auf der linken Außenbahn spielte, lieferten sich in den ersten 45 Minuten mehrere packende Zweikämpfe.

Balingen geht in Führung

Und nach guter Villinger Anfangsviertelstunde war Andric dann im anderen Strafraum zur Stelle. Nach einer Kuhn-Ecke kam der Ball über Umwege zum aufgerückten Innenverteidiger, der die TSG in Führung brachte.

Dieses Tor war gewissermaßen der Weckruf für die Mannschaft von Martin Braun. Nur zwei Minuten später hatte Laurin Curda nach einem herrlichen Spielzug über mehrere Stationen die Chance auf das 2:0. Sein Schuss nach Vorlage von Lukas Foelsch ging aber am langen Eck vorbei. Eine ähnliche Situation gab es kurze Zeit später auch im Balinger Strafraum. Der sehr aktive Leon Albrecht verzog aber ebenfalls knapp.

Kompakte Villinger

Insgesamt verteidigte der FC 08 sehr kompakt, schob mit seiner letzten Kette aber wieder recht hoch. Der TSG fehlte es bei den Läufen und Chipbällen hinter die Kette oft an der Genauigkeit.

Kurz nach der Halbstundenmarke dann der Ausgleich: Jetzt konnte die TSG einen Eckstoß nicht optimal klären. Der Ball kam zu Diakite, welcher per Linksschuss vollendete. Bis zum Pausenpfiff gab es noch eine kurze Drangphase der Balinger. Torhüter Dennis Klose verdribbelte sich zunächst fast gegen Pedro Morais, kurz davor parierte er aber sehenswert gegen Foelsch.

Wechselreigen bei der TSG

Während Martin Braun zur Halbzeit zehn Mal wechselte, nur der zuletzt auf Kunstrasen geschonte Tim Wöhrle blieb auf dem Platz, gab es beim Oberligisten nur zwei Wechsel. Torschütze Diakite und Frederick Bruno blieben in der Kabine und wurden von Tim Zölle und Samet Yilmaz. Marcel Yahyaijan gab im Anschluss aber Entwarnung: „Das waren eher Vorsichtsmaßnahmen und nichts, was gefährlich aussieht.“

Tore auf beiden Seiten

Den ersten Abschluss im zweiten Durchgang hatte wieder Ceylan, der versuchte TSG-Keeper Plator Gashi zu überlupfen. Nach 57. Minute lag die TSG Balingen dann wieder vorne. Tim Wöhrle, der im zentralen Mittelfeld spielte, setzte sich entschlossen durch und setzte Walter Vegelin in Szene. Der Angreifer trag überlegt ins lange Eck. All zu lange Bestand hatte die Führung aber nicht: Plator Gashi – wohl auch aufgrund der Platzbedingungen – schenkte den Gästen in Person von Ceylan den Ausgleich.

Braun brachte mit Leon Mathauer und Constantin Zeyer kurz davor seine letzten noch nicht eingesetzten Feldspieler und auch die Villinger tauschten munter durch. So kamen auch die zuletzt angeschlagenen Maxime Foulon und Fabio Liserra zum Einsatz.

Intensive Zweikämpfe

Die letzten 20 Minuten waren dann geprägt von vielen , teilweise auch hitzigeren, Zweikämpfen. Torgefahr gab es auf beiden Seiten nur noch einmal. Georgios Pintidis traf aus 20 Metern nur das Kreuzeck des Balinger Gehäuses. Kurz vor Schluss machten es die Gastgeber besser. Lukas Ramser initiierte einen schönen Angriff in welchem Henry Seeger mustergültig auf Vegelin flankte. Der Angreifer köpfte die TSG damit zum Testspielsieg.

Das sagen die Trainer

Martin Braun (TSG Balingen): „Es war wie erhofft ein gutes Vorbereitungsspiel gegen einen Gegner mit hoher Qualität. Ich war insgesamt sehr zufrieden, weil es eng und schwierig war. Das 3:2 am Ende haben wir schön rausgespielt. Außerdem sind wir mit den Bedingungen gut umgegangen und waren diszipliniert im Spiel gegen den Ball.“

Marcel Yahyaijan (FC 08 Villingen): „Ab einem gewissen Niveau werden Fehler einfach öfters bestraft, das haben wir heute wieder gesehen. In der Summe haben wir es über 90 Minuten recht ordentlich gemacht, vor allem im Spiel gegen den Ball. Wir hatten trotzdem auch gute Akzente nach vorne. Die Leistung macht Hoffnung für kommende Woche.“

Info: Die Aufstellungen

TSG Balingen: Binanzer (Gashi, 45.), Curda (Wolf, 45. (Mathauer, 70.), Andric (Eisele, 45.), Vogler (Schmitz, 45.), Fritschi (Müller, 45.), Akkaya (Viventi, 45.), Wöhrle (Zeyer, 70.), Foelsch (Vochatzer, 45.), Kuhn (Ramser, 45.), Ferdinand (Seeger, 45.), Almeida Morais (Vegelin, 45.)

FC 08 Villingen: Klose, Busam, Ceylan, Tadic (Boulachab, 57.) , Brändle (Liserra, 57.), Diakite (Yilmaz, 45.), Pintidis, Stüber, Bruno (Zölle, 45.), Albrecht (Foulon 65.), Alihoxha (Spät, 60.)

2