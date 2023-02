80 Bewohner in Sicherheit gebracht Brand in Gengenbacher Seniorenresidenz ausgebrochen

Großeinsatz am Mittwochnachmittag in Gengenbach: Gegen kurz vor 14 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Leitstelle über einen Gebäudebrand in der Seniorenresidenz Kinzigtal in Gengenbach ein. Alle rund 80 Bewohner wurden in Sicherheit gebracht.